Marko: Bij nieuwe Ferrari-controverse tekenen we wel protest aan

Ferrari kwam in het voorbije Formule 1-seizoen meermaals onder een vergrootglas te liggen. De technische richtlijn in Austin is daar het meest sprekende voorbeeld van. De Scuderia zou voordien één van de hybride kabels langs de brandstofmeter hebben gelegd, om die zogenaamde 'fuel flow' te kunnen saboteren. Na een technische richtlijn van de FIA bleek dit verleden tijd, al was de controverse daarmee nog niet achter de rug. Zo zat er tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi meer brandstof in de auto van Charles Leclerc dan vooraf doorgegeven aan de FIA.

In beide gevallen reageerde Red Bull Racing retorisch vrij fel. Max Verstappens uitspraak 'dit krijg je als je stopt met vals spelen' is bij velen nog wel bekend, terwijl de Red Bull-kopstukken zich juist sterk uitspraken in Abu Dhabi. Christian Horner vroeg destijds om een diskwalificatie van de Monegask, terwijl Marko de uitgedeelde straf later 'een grote grap' zou noemen.

In 2019 bleef het grotendeels bij deze retoriek. Een formeel protest in Austin bleef bijvoorbeeld uit. Red Bull speelde het toen via een technische richtlijn en dreef de onderlinge verhoudingen zo niet op de spits. In 2020 zal dit anders gaan. Marko waarschuwt Ferrari alvast dat hij bij een herhaling van zetten harder ingrijpt. "Ik ga er allereerst vanuit dat dergelijke Ferrari-escapades in het komende seizoen niet meer plaatsvinden", zegt hij tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. Volledige openheid vanuit Ferrari en strenger toezicht vanuit de FIA moeten dit waarborgen. "Maar als wij dit jaar weer vermoedens hebben van onregelmatigheden, dan zullen we zeker in protest gaan."

Een gewaarschuwd mens telt met andere woorden voor twee. Helemaal omdat Marko nog steeds een nare bijsmaak heeft overgehouden aan 2019. Waar Ferrari benadrukt nooit betrapt te zijn, gaat de Oostenrijker nog steeds uit van vals spel. "Hun voorsprong op het gebied van vermogen was eclatant. Bovendien konden ze het voordeel steeds maar voor bepaalde ronden oproepen. Als je daar de technische richtlijn bij optelt, dan is wel duidelijk dat er iets speelde."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

