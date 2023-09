Marko: "Max Verstappen was enorm gemotiveerd na Singapore-weekend"

De Grand Prix van Japan is ondanks alle malaise bij Sergio Perez uitgedraaid op een gedenkwaardig raceweekend. Een week na een wat moeizamer raceweekend is er op niet mis te verstane wijze teruggeslagen in de achtertuin van Honda. Het heeft Verstappen zijn dertiende zege van dit Formule 1-seizoen opgeleverd en Red Bull Racing met nog zes raceweekenden voor de boeg alvast de constructeurstitel. "Het is extra mooi om het hier in Japan te doen, de Honda-fabriek staat hier maar enkele kilometers vandaan", blikt Helmut Marko meteen na de podiumceremonie terug.

"De manier waarop Max vandaag heeft gereden, is ongelooflijk. Zijn start was niet de allerbeste, maar hij wist nog steeds beide McLarens op te vangen. Toen hij de leiding eenmaal in handen had, kon hij de race vrij makkelijk controleren." Verstappen heeft daarmee een perfect weekeinde achter de rug: alle trainingen aan de leiding, pole-position, de overwinning en ook nog de snelste raceronde als bonus. "Max was enorm gemotiveerd na het weekend in Singapore", voegt Marko voor de camera van Viaplay toe. "Ik moet zeggen dat we nog steeds niet helemaal weten wat we precies verkeerd hebben gedaan in Singapore, maar we hebben in ieder geval laten zien dat het een eenmalige inzinking was. We kijken daardoor vol goede moed naar de rest van het seizoen."

Waar Verstappen een perfect weekeinde heeft afgewerkt, kende teamgenoot Sergio Perez juist een beroerde zondag. "Het was een ongelukkige dag", zegt Marko met gevoel voor understatement over de Mexicaan. "Het begon eigenlijk al in de vrije trainingen, waarin hij niet echt met de snelheid van Max kon omgaan. In de race is vervolgens alles fout gegaan wat er fout kon gaan, maar ik heb er wel vertrouwen in dat hij er de volgende race weer staat."

Feest voor Red Bull in Qatar

Het doet voor Marko weinig tot niets af aan de feestvreugde, die bij het succesverhaal van Red Bull Racing op dit moment hoort. Gevraagd naar de sleutel tot succes laat de inmiddels 80-jarige topadviseur weten: "Het is een combinatie van een team dat erg gepassioneerd en gemotiveerd is, al speelt het ook mee dat de meeste mensen al erg lang bij elkaar zijn. Daar komt een hele goede motor van Honda en een uitzonderlijke coureur bij." Verstappen heeft al eerder laten weten dat hij niet zozeer een karaokebar in hoeft te duiken en Marko laat met een lach over de festiviteiten weten: "Die zullen in Doha zijn. Dat wordt bijzonder duur qua alcohol, maar ik hoop dat we het kunnen betalen!"

Video: Helmut Marko bespreekt de Japanse GP en een nieuwe constructeurstitel voor Red Bull