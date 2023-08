Met nog tien races op de kalender en met 125 punten voorsprong lijkt er niets meer in de weg te staan voor een derde opeenvolgende wereldtitel voor Max Verstappen. De eerste wereldtitel werd tijdens een ultieme apotheose in Abu Dhabi gescoord, terwijl vorig jaar de titel al tijdens de Japanse GP binnen was. Dat laatste scenario zou volgens dr. Helmut Marko ook dit jaar wenselijk zijn, vertelt de Oostenrijker aan oe24. "We zien dan wel of hij de zegereeks kan verlengen en het record kan verbreken", vertelt Marko over de kansen van Verstappen om in Japan zijn titel nogmaals te prolongeren. "Suzuka zal ons goed passen. Onze motorenpartner [Honda] zou daar ook niks op tegen hebben."

Voor de zomerstop noteerde Verstappen met zijn RB19 tien zeges in twaalf races en de laatste acht Grands Prix staan op zijn naam. Het record van negen overwinningen op rij is daarmee in zicht en kan tijdens de Nederlandse Grand Prix geëvenaard worden. Sebastian Vettel heeft dat record nu nog op zijn naam staan en ook toen was Red Bull de werkgever van de coureur die een ongekende zegereeks neerzette. Marko was toen al betrokken bij de renstal en kan beide coureurs goed met elkaar vergelijken: "Max is nog ontspannender. Sebastian moest destijds een grote achterstand inhalen op [Fernando] Alonso. Bij Max hebben we het idee dat hij alles met zoveel gemak doet."

Vooruitblik Zandvoort

De coureurs maken zich op voor het raceweekend in Zandvoort. Voor Verstappen en Red Bull lijkt de weg naar een zege in de duinen open te liggen. Toch is Marko nog niet zo zeker dat een overwinning zomaar voor het oprapen ligt: "Het zal niet eenvoudig worden. Zandvoort is een stuk smaller, waardoor het lastiger is om vooraan weg te kunnen rijden." Wel kijkt de 80-jarige adviseur uit naar het weekend, zeker gezien de fans die in groten getale aanwezig zijn langs de baan: "Deze unieke sfeer, de bijzondere energie hier in Zandvoort, gebruikt hij [Verstappen] ook voor zichzelf. Het is hier net een discotheek voor drie dagen. Een heel land viert feest en geniet van de prestaties van Max."

