De Grand Prix van Hongarije is ondanks het grote updatepakket uitgedraaid op een frustrerend raceweekend voor Red Bull Racing. Max Verstappen toonde zich na de kwalificatie al uitgesproken, onder meer door te laten weten dat 'sommige mensen binnen Red Bull wakker moeten worden'. Een etmaal later verliep de race niet veel beter voor de regerend wereldkampioen. Verstappen toonde zich in het begin ontevreden over de FIA toen hij de plek aan Lando Norris teruggaf, nadien beklaagde hij zich over de balans in de auto en tot slot kwam de strategie aan bod. Verstappen gaf in het vierkantje aan dat hij het gebrek aan snelheid wel had verwacht, maar dat de Hongaarse GP alsnog P3 had moeten opleveren.

Een verkeerde strategie heeft daar volgens de wereldkampioen een stokje voor gestoken. Red Bull is normaal zelf aanvallend op tactisch vlak, maar Verstappen zag de concurrentie hem nu juist twee keer undercutten. Waar de Nederlander na afloop liet weten de keuzes niet te begrijpen en nog in gesprek met het team te moeten, draagt Helmut Marko in gesprek met Motorsport.com alvast een eerste verklaring aan. "Onze grootste fout was dat we de delta die je nodig hebt om in te halen compleet hebben onderschat. Het idee achter onze strategie was dat je met een bandenvoordeel wel zou kunnen inhalen. Vorig jaar lukte dat, maar nu bleek inhalen onmogelijk." Dat laatste had volgens Verstappen ook met de hitte te maken, waardoor volgen lastig was en de banden in vuile lucht nogal snel oververhit raakten.

"We hebben de inhaalopties voor zondag overschat en daarmee hebben we P3 verloren", luidt de conclusie van Marko. De race pace viel Verstappen met alle updates ook tegen, al nuanceert Marko dat nog enigszins. "We hadden McLaren vandaag sowieso niet kunnen verslaan, maar [zonder de problemen met de undercut] hadden we er wel veel dichterbij gezeten. Onze race pace was bij vlagen nog best aardig, in de eerste stint was het gat bijvoorbeeld niet zo groot."

Verstappen had meer van het updatepakket verwacht

Desondanks weet Marko ook dat Verstappen meer had verwacht van de geïntroduceerde upgrades. De Limburger stak zijn frustraties via de boordradio niet onder stoelen of banken, waardoor Gianpiero Lambiase hem in de slotfase zelfs weerwoord gaf. "We zullen gaan zitten en dat in alle rust bespreken", predikt de Oostenrijkse topadviseur vooral kalmte. "Ik begrijp dat Max meer van de updates had verwacht, maar kijk naar zaterdag: we stonden vijf honderdsten achter McLaren. Als we er twee honderdsten voor hadden gestaan, dan was het verhaal misschien al iets anders geweest."

Het overkoepelende beeld is volgens Verstappen echter dat Red Bull al wekenlang pure snelheid mist. Het baart hem zorgen voor de langere termijn, al belooft Spa-Francorchamps in dat opzicht (wederom) een interessante graadmeter te worden. Dat is van de hele kalender immers het circuit waarop Red Bull in de voorbije jaren het meest dominant is geweest. "Laten we nu zien wat Spa brengt, omdat dat weer een ander beeld kan opleveren. Ik denk dat de echte potentie van de updates pas in Spa kan worden gezien." Geluk bij een ongeluk is afsluitend dat McLaren Red Bull voor het rijderskampioenschap nog ietwat heeft laten leven. Een zege voor Norris was voor Verstappen immers ongunstiger geweest dan winst voor Piastri. Gevraagd of er alvast een bedankje richting McLaren is gegaan, lacht Marko: "Het is in ieder geval sportief van ze..."

