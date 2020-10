Marko hoopt dat Vettel 'eerlijk wordt behandeld' bij Racing Point

Vettel moet eind 2020 het veld ruimen bij Ferrari. Nog voor de start van het seizoen, dat door het coronavirus pas in juli begon, kreeg hij telefonisch te horen dat er geen plek meer voor hem is bij de Scuderia. Uiteindelijk wist hij de Duitser een plekje te bemachtigen bij Racing Point, dat met ingang van 2021 onder de naam Aston Martin racet. Toch is Vettel momenteel op de baan niet de rijder die hij was toen hij tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels won. Ook Marko ziet hem vaker dan voorheen fouten maken. Hij vermoedt dat de aankondiging van zijn vertrek Vettel niet in de koude kleren is gaan zitten, maar de Oostenrijker hoopt dat hij zijn vorm terugvindt bij zijn nieuwe werkgever.

“Ik geloof dat er veel onzekerheid is. Je ziet dat hij ongewoon veel fouten maakt, keer op keer”, zei Marko bij Sky Deutschland. “We kunnen ook niet ontkennen dat hij gemiddeld ongeveer twee tot drie tienden van Leclerc verwijderd is. Sebastian is een gevoelig persoon, ondanks dat hij al zo lang in de F1 zit. Ik geloof dat deze scheiding hem dwars heeft gezeten. Dit is niet de Sebastian die we uit onze gezamenlijke tijd kennen. Ik kan nu alleen maar hopen dat hij zijn oude vorm weer terugvindt zodra hij bij Racing Point of Aston Martin in een nieuwe omgeving komt. Dat wat we nu zien komt bij lange na niet in de buurt van de Sebastian die vier wereldtitels won.”

Maar een makkelijkere situatie, daar hoeft Vettel volgens Marko niet direct op te rekenen als hij zich bij Racing Point meldt. Hij wordt weliswaar als de viervoudig wereldkampioen gehaald, maar tegelijkertijd is toekomstig teamgenoot Lance Stroll de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. “Als je van Perez hoort dat alle updates alleen naar Stroll junior gaan en pas naar Perez gaan als alles er in drievoud is, dan hoop ik dat ze hem eerlijk behandelen”, verwijst Marko naar de gang van zaken binnen Racing Point dit seizoen. Stroll kreeg eerder de beschikking over de upgrades dan Perez, al verdedigde de renstal zich met het feit dat de Canadees in het kampioenschap meer punten heeft gescoord dan de Mexicaan.

Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat Vettel een belangrijke rol gaat spelen voor het imago van Aston Martin in de Formule 1. Marko vreest voor de voormalig Red Bull Racing-coureur echter dat hij ook als belangrijke graadmeter gaat dienen voor Stroll junior. “Natuurlijk is hij belangrijk voor het imago van Aston Martin. Maar voor het imago van Lance Stroll is het natuurlijk beter als hij een viervoudig wereldkampioen verslaat dan als hij van Perez wint, die nog geen Grand Prix heeft gewonnen.”