Marko ontkent uitspraken over bewust infecteren Red Bull-coureurs

De Red Bull-adviseur werd in gesprek met de Oostenrijkse televisiezender ÖRF geciteerd dat hij een speciaal trainingskamp wilde organiseren en dat het “ideaal zou zijn geweest als ze dan aangestoken zouden worden”. Het plan voor een zogenaamd corona-kamp werd direct van tafel geveegd door het management van Red Bull Racing. Op social media was het onbegrip rond de uitspraken van Marko groot en ook Red Bull-teambaas Christian Horner was enigszins verrast door de teksten van Marko.

“Het is natuurlijk niet waar”, reageerde 76-jarige adviseur in gesprek met Auto Bild. “Het ging er niet om dat we mensen bewust wilden infecteren. Dat kwam verkeerd uit het interview omdat erin geknipt is. In Oostenrijk word je verpletterd door al het coronanieuws in de media. Op de televisie, radio of in de kranten, het gaat alleen maar over het virus. Zelfs de Oostenrijkse humor, waar we in het buitenland toch om bekendstaan, bestaat niet meer in deze tijden. Maar een ding is duidelijk: Ik stuur mijn kinderen niet bewust naar de oorlog.”

Zelf heeft Marko het virus al gehad, zo beweert hij. Hij stelt dat er bovenal realisme nodig is rond de uitbraak van COVID-19. “Je moet er natuurlijk voorzichtig mee zijn en proberen om de pandemie zo snel mogelijk onder controle te krijgen”, vervolgt hij . “Maar het moet wel in proportie zijn. Ik weet vrij zeker dat ik het virus in februari gehad heb. Ik ben tien dagen verkouden geweest met alle symptonen die bij het virus horen. Ik voelde me weer beter toen ik naar Melbourne vloog voor de [geannuleerde] Grand Prix. Op de terugweg vloog ik via Dubai. Daar was het onvoorstelbaar hoeveel mensen daar waren. Tienduizenden uit verschillende landen krioelden door elkaar heen in een kleine ruimte. Maar tegen alle logica in werd ik niet besmet. Waarschijnlijk was ik op dat moment al resistent.”

Zelf hoort Marko tot de risicogroep en daar put hij vertrouwen uit: “Als mensen van mijn leeftijd, de groep met de meeste risico’s, dit kunnen overleven is het logisch om te stellen dat jonge, goedgetrainde en competitieve atleten zoals onze coureurs minder bang hoeven te zijn voor de consequenties. Dat is de enige reden waarom we overwogen om een trainingskamp te houden. Het zou voor afleiding moeten zorgen en dan blijven de jongens fit. Maar er is nooit gezegd dat we mensen bewust willen infecteren.”