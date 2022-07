De veiling komt ten behoeve van Wings of Life, een stichting die zich bezighoudt met het vinden van een remedie tegen ruggenmergletsel. Die stichting bestaat al sinds 2004. Voormalig motorcross-wereldkampioen Heinz Kinigadner en Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz zijn de drijvende krachten achter de stichting. In die zin is het logisch dat Max Verstappen een helm beschikbaar heeft gesteld aan het goede doel.

Om kans te maken op de helm moet de spaarpot flink over de kop gehouden worden. Op dit moment staat er al een prijs van 132.500 euro op de helm, die tijdens de afsluitende Grand Prix van het seizoen uitgereikt wordt aan de hoogste bieder. Naast de helm, die gesigneerd wordt door de wereldkampioen, zitten er ook twee VIP-tickets bij voor die laatste race in Abu Dhabi. Daarnaast krijgt de hoogste bieder de helm persoonlijk overhandigd van Verstappen in de F1-paddock.

Nog aan het twijfelen of je wilt bieden? Je hebt nog even. De veiling sluit op 4 september.

