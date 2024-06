Heeft Red Bull het plafond bereikt met de RB20?

De dominantie aan het begin van het seizoen, waar Max Verstappen zonder enige moeite de zeges aaneen leek te rijgen, voelt als een eeuwigheid geleden. De concurrentie is de voorbije weken flink dichterbij gekomen, met dank aan diverse in-season updates. De recente overwinningen in Canada en Spanje komen vooral op het conto van de regerend wereldkampioen. Dankzij zijn pure snelheid en briljante racevaardigheid kon hij de concurrentie verslaan. De voorsprong van de auto lijkt verdwenen.

En dat is iets waar Verstappen verre van blij mee is. Als Red Bull niet snel met verbeteringen komt, zakt de formatie weg in de pikorde zo voorspelt de Nederlander. “McLaren is al een aantal weken erg sterk. Het is niet zo dat ik nu ineens bezorgd ben, ik hamer er al weken op dat we meer performance op de auto moeten brengen en dat weet ook iedereen in het team." Het roept meteen de vraag op in hoeverre dat haalbaar is, aangezien het plafond met een stabiel reglement ook een keer in zicht komt. "Maar het ziet er tot nu naar uit dat iedereen om ons heen meer updates brengt dan wijzelf. Daar moet natuurlijk wel aan gewerkt worden, zodat ook wij meer performance gaan vinden", laat Verstappen na een vraag van Motorsport.com weten.

Red Bull heeft de voorbije jaren bewezen meer dan capabel te zijn om ook met een dominante auto nog stappen vooruit te maken. Het team lijkt echter minder doortastend te worden naarmate de tijd verstrijkt. In plaats van de introductie van nieuwe onderdelen en slimme innovaties, richt de formatie zich op het optimaliseren van het huidige pakket. Dat was ook te zien in Spanje.

In Barcelona centreerden de veranderingen zich rondom de geometrie van de inlaat van de sidepod. Daarmee moet de koeling en het aerodynamische gedrag verbeteren. De ontwerpers hebben vooral geprobeerd om de vorm van de undercut en de lijn naar achteren te optimaliseren.

De inlaat heeft niet langer een recht profiel, maar is in het midden wat samengeknepen (rode pijlen). Dat verandert niet alleen hoe de lucht naar binnen komt, maar ook hoe het aan de buitenzijde richting de undercut stroomt. In lijn daarmee is ook het bodywork van de sidepod aanzienlijk aangepast. De undercut is omhoog gebracht (gele pijl), met meer ruimte richting de vloer. Om alles optimaal te laten werken, heeft het team ook aanpassingen aan de vloer doorgevoerd. Verder is er aandacht besteed aan de achterkant van de wagen. Het team introduceerde een nieuwe beam wing-opstelling, waarvoor ook aanpassingen aan het onderste deel van de endplate nodig waren.

Met deze relatief kleine veranderingen zal ongetwijfeld tijdwinst behaald zijn. Dat is belangrijk in dit competitieve veld waarin elke tiende een groot verschil kan maken. Het toont echter wel aan dat Red Bull zich concentreert op kleine stapjes, in plaats van op een groot Eureka!-pakket waarmee de rangorde flink overhoop gegooid kan worden. Met die tactiek heeft rivaal McLaren de laatste twaalf maanden veel succes behaald.

Technisch detail Red Bull Racing RB20 Foto door: Giorgio Piola

Red Bull chief engineer Paul Monaghan erkende in Spanje dat de progressie een plafond bereikt heeft. De ontwikkelingscurve is in de eerste fase steil, maar vlakt richting de top af. Dat is waar de renstal nu tegenaan loopt: “De regels zijn beperkend. Het budgetplafond eveneens. Ik kan daar tot in de eeuwigheid over klagen en er iedereen mee blijven vervelen. Maar we slaan een beetje door met deze reglementen.”

Monaghan bevestigde eveneens dat de situatie wat ingewikkelder wordt nu Red Bull, net als alle overige teams, moeten bepalen hoeveel tijd, energie en geld in de RB20 gestoken wordt en wanneer de aandacht wordt verschoven naar de wagen voor 2025. “We moeten als team bepalen hoeveel we in 2025 steken, en we moeten onszelf gaan voorbereiden op 2026. De onderdelen die we nu nog ontwikkelen, kunnen we die meenemen op de auto voor ’25 en desondanks de auto voor ’26 op tijd gereed krijgen? Dat is onze keuze, onze afweging. En er zijn negen anderen in de pitstraat met hetzelfde dilemma.”

Red Bull-teambaas Christian Horner noemt de huidige situatie niet ongewoon. Hij ziet het als voorbeeld wat er gebeurt als de reglementen langere tijd stabiel blijven, de wet van de remmende voorsprong: “2023 was gewoonweg uniek, dit is normaal. Dit is Formule 1. Het is heel gewoon dat er geweldige teams zijn, geweldige rijders, en er strijd is. Convergentie is altijd het voordeel van stabiele reglementen. Ik herinner me nog toen ik voor het eerst in de Formule 1 kwam. Ron Dennis [voormalig McLaren F1-teambaas], zei in een vergadering van de Formula 1 Commission: ‘als je close racing wilt, laat het dan zo. Alles komt vanzelf bij elkaar’. Dat is precies wat we op dit moment zien. De verschillen worden kleiner. En vervolgens gooien we in 2026 alles weer overhoop!”