Heeft de Formule 1 ooit een straf verzwaard na een beroep?

Het is niet de eerste keer dat een Formule 1-team protest aantekent tegen een straf, maar in het verleden ging het meestal om teams die waren bestraft en daar beroep tegen aantekenden. Dit keer gaat het dus om een team dat vindt dat een ander een hogere straf verdient.

De prangende vraag luidt: Heeft de FIA ooit een straf gewijzigd na een protest, en zo ja: hebben ze ooit een straf verhoogd? Hoewel de onderstaande zaken niet allemaal echt overeenkomen met die van Red Bull, noemen we toch een aantal opmerkelijke zaken.

Hunt vs Lauda, Spanje 1976

Een van de meest spraakmakende gevallen diende tijdens het Formule 1-seizoen 1976, toen James Hunt (McLaren) en Niki Lauda (Ferrari) om de titel streden. Op 1 mei werden nieuwe regels ingevoerd die de maximale breedte van de auto's beperkten. Een dag later – op 2 mei – werd de Grand Prix van Spanje verreden en die werd gewonnen door Hunt. Na de race werd de Engelsman gediskwalificeerd toen controle van zijn auto uitwees dat die 1,5 centimeter te breed was. De overwinning ging vervolgens naar Lauda. McLaren ging in beroep tegen de straf, omdat het op het standpunt stond dat die 1,5 centimeter te verwaarlozen was en te wijten was aan bredere achterbanden. Pas twee maanden na de race werd McLaren in het gelijk gesteld en werd Hunt alsnog als winnaar aangewezen. Uiteindelijk gaf dat de doorslag in het wereldkampioenschap, dat met één punt verschil tussen Hunt en Lauda naar Hunt ging.

Ferrari, Maleisië 1999

De Grand Prix van Maleisië van 1999 werd een makkelijke 1-2 voor Ferrari. Michael Schumacher en Eddie Irvine kwamen als eerste en tweede over de finishlijn, met negen seconden voorsprong op McLaren-coureur Mika Hakkinen op P3. Door zijn tweede plaats nam Irvine – met nog één Grand Prix te gaan – de leiding in het kampioenschap over van Hakkinen. Tot echter de stewards roet in het eten gooiden: zij constateerden na afloop van de race dat de barge boards van beide Ferrari’s niet reglementair waren en dus werd het duo Schumacher-Irvine gediskwalificeerd. De Scuderia ging in beroep tegen de beslissing en was succesvol: de diskwalificatie werd ongedaan gemaakt en dus kregen Schumacher en Irvine hun punten terug. De Noord-Ier behield hiermee uitzicht op de titel, maar Hakkinen won de laatste race van het seizoen, terwijl Irvine niet verder kwam dan P3.

Sebastian Vettel, Canada 2019

Een recenter voorbeeld dateert van 2019, toen Sebastian Vettel tijdens de Grand Prix van Canada werd bestraft. De Duitser ging in Montreal in de eerste chicane even van de baan. Toen hij terugkeerde op het asfalt kwam hij bijna in aanraking met achtervolger Lewis Hamilton. Vettel kreeg tijdens de race een straf van vijf seconden, waardoor hij in de eindrangschikking naar de tweede plaats zakte, achter Hamilton. Ferrari was aanvankelijk van plan om tegen die beslissing in beroep te gaan, maar zag daar uiteindelijk toch vanaf.

Racing Point, seizoen 2020

Het meest recente voorbeeld van een straf die werd opgelegd na een beroep stamt van 2020. Vijf teams tekenden beroep aan tegen de wagen van Racing Point. Die zou te veel lijken op de Mercedes W10 van een jaar eerder. Het beroep spitste zich toe op de brake ducts. Die zouden zijn gekopieerd van Mercedes. Het protest was succesvol: Racing Point kreeg een eenmalige boete van 400.000 euro en moest 15 punten in het constructeurskampioenschap inleveren. Wel mocht het de omstreden brake ducts blijven gebruiken. Ferrari vond de straf niet zwaar genoeg en kondigde aan in beroep te gaan. Uiteindelijk werd dat protest ingetrokken. Ook Racing Point had als benadeeld team een protest in voorbereiding, maar ook dat werd “in het bredere belang van de sport” afgeblazen.

Deze zaak, van teams die vonden dat een andere deelnemer een illegaal onderdeel had, had niet zozeer betrekking op een race-incident. Protesten tegen straffen die op race-incidenten volgen zijn eigenlijk heel zeldzaam en worden vrijwel nooit verhoogd. Maar er zijn uitzonderingen.

Lewis Hamilton, Oostenrijk 2020

Eigenlijk is de zaak die nu tussen Red Bull en Hamilton speelt een herhaling van een zaak uit 2020. Lewis Hamilton was tijdens de kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix tweede geworden (voor Max Verstappen op P3), maar had een paar gele vlaggen genegeerd. Hij moest zich na afloop verantwoorden bij de wedstrijdleiding, maar die besloot geen verdere actie te ondernemen. Red Bull liet het er niet bij zitten en tekende op zondagochtend protest aan tegen het besluit. Het team kreeg gelijk: Lewis Hamilton kreeg alsnog een gridstraf van drie plaatsen en moest de Grand Prix als vijfde vertrekken, achter Verstappen dus.

Eddie Irvine, Brazilië 1994

Een van de zeldzame gevallen waarin een straf na afloop achter de wedstrijdtafel wel werd verzwaard, was tegen Eddie Irvine in 1994. De Ier reed dat seizoen voor Jordan. In Brazilië streed hij met Jos Verstappen. De twee kwamen in de buurt van Eric Bernard toen Irvine ineens naar links bewoog en Verstappen van de baan dwong. De Nederlander verloor op het gras de controle over het stuur en spinde terug de baan op, waarbij hij niet alleen Irvine en Bernard meenam, maar ook Martin Brundle. Irvine kreeg voor het incident een boete van tienduizend dollar en een schorsing van één race. Jordan ging in beroep, maar dat pakte slecht uit: de FIA besloot de straf namelijk te verhogen naar een schorsing van drie races.