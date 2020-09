Hamilton jubelt na 'drie races in een dag', Bottas baalt

Hamilton raakte de leiding bij de eerste start kwijt, maar bij de herstart kreeg hij die weer in handen. Die herstarts - de twee rode vlaggen werden telkens gevolgd door een nieuwe staande start - waren volgens Hamilton de sleutel tot zijn 90ste overwinning. “Dit voelde aan als drie races in een dag, het was enorm lastig op dit fenomenale circuit. Valtteri achter me houden was niet makkelijk, want hij was al het hele weekend snel en hij zat er in het begin zelfs even voor. De herstarts waren vermoeiend, want daar heb je totale focus voor nodig.”

Ook in Mugello waren de banden een heikel thema. Racing Point-rijder Lance Stroll maakte een zware crash door een lekke band en Bottas had het ook lastig met zijn Pirelli’s in zijn voorlaatste stint. “Ik hoefde niet echt te stoppen, maar Valtteri had er problemen mee en je zag die dingen daarna uit elkaar vallen. Daar maakte het team zich dus zorgen over. Wanneer ik de banden probeerde te beschermen, kwam Valtteri weer een stuk dichter, dus het was zaak om die kloof van een seconde te behouden om buiten DRS-bereik te blijven. De rechte lijn is hier namelijk heel lang, een kilometer. Ik wilde niet dat hij de DRS zou kunnen gebruiken. Dat ik nu aan 90 Grand Prix-zeges zit is ongelooflijk.”

Bottas zag andermaal een kans op winst verloren gaan, net terwijl hij dit keer wel een uitstekende start maakte en de leiding even afsnoepte van Hamilton. “Het is ontgoochelend, want ik maakte een droomstart. Van zodra ik die positie verloor bij de tweede start leek het erop dat er geen kansen meer waren om die terug te pakken. Ik moet nu gewoon verder blijven werken. Hopelijk draait het een keer goed uit voor mij, dus ik blijf pushen. Ik heb al veel kwalificaties met enkele honderdsten verloren, dus mijn eerste taak is om die honderdsten te vinden."

Gerelateerde video