Haas: Update voor Austin voortgekomen uit ontwikkeling voor 2024

Haas F1 overwoog met meerdere updates te komen gedurende het seizoen, maar heeft nu alles op alles gegooid met een stevig updatepakket voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse team gooit dan het huidige concept volledig om, maar wel binnen de beperkingen van het budgetplafond voor dit jaar. Teambaas Guenther Steiner gaf al aan dat Haas voor 2024 nog meer veranderingen zal doorvoeren, maar dan heeft het team ook meer vrijheden om de nieuwe updates aan een ander concept aan te passen.

Voor Haas betekent deze update een stap naar het downwash-effect waar de rest van het veld al op is overgestapt door het voorbeeld van Red Bull. Steiner durft voor nu echter nog niet te zeggen wat hij 'precies moet verwachten' van de update. "Ik bedoel, natuurlijk verwachten we een betere performance, maar het belangrijkste is dat we zien wat we volgend jaar doen", legt Steiner uit. "Omdat de auto van volgend jaar een compleet nieuw concept is, konden we met de auto van dit jaar geen complete verandering meer doorvoeren omdat je zelf een aantal beperkingen hebt, zoals de radiatoren en de zijdelingse impactstructuur. We konden dus niet volledig die kant op, maar we gaan zo veel mogelijk die kant op. Maar het draait meer om het leren en hopelijk krijgen we een stabielere auto. De auto is zeer temperamentvol wat betreft de aero. Downforce komt en gaat."

Dat is volgens Steiner meteen ook de hoofdoorzaak van de bandenproblemen waarmee de VF-23 kampt. "Absoluut", aldus de Zuid-Tiroler. Die problemen kunnen ook niet vóór Austin nog opgelost worden, aangezien de update voor de race in de Verenigde Staten al 'zo'n grote verandering' biedt. "We doen vóór Austin niks meer aan deze auto omdat we het complete bodywork zullen veranderen."

Tussentijdse versie

Het is de bedoeling dat Haas van dit nieuwe pakket kan leren voor 2024. Hoeveel het team hiervan kan leren? "Heel veel", meent Steiner. "Dit pakket is eigenlijk voortgekomen uit de ontwikkeling die we hebben gedaan voor 2024. Dus alles gaat die kant op. Dat is ook het doel, dat we op zijn minst leren over de auto en hoe deze reageert. Zo bereiden we ons beter voor op wat er komen gaat. Dat is het grootste doel, want als we hiermee doorgaan, weten we waar we staan."

Volgens Steiner was de shift naar een ander concept voor 2024 nodig. "Het was beter om het dit jaar te doen, in ieder geval een tussentijdse versie. Natuurlijk hebben we dit jaar niet veel geld uitgegeven aan upgrades omdat we geen performance vonden. Het had geen zin om het uit te geven. Dus we hadden wat budget beschikbaar en we zeiden, laten we deze stap zetten. We doen tenminste ons best om klaar te zijn voor volgend jaar, dat we niet opeens in Bahrein staan met een compleet andere auto en dan denken: 'Wat gaan we nu doen?' Dan duurt het vijf races om dat te begrijpen. We proberen dat af te snijden door dit jaar eerder te beginnen." Steiner geeft aan dat de onderdelen van deze update gedeeltelijk ook direct overgaan naar 2024. "Absoluut, de body en de vloer. Wat we nu dus doen helpt allemaal voor volgend jaar."

Haas kwam in de Formule 1 met een bijzondere strategie. In plaats van alle onderdelen zelf te bouwen, kocht het veel onderdelen in bij Ferrari. Die samenwerking is er nog altijd en voor 2024 gaat er ook weinig aan veranderen, verklapt Steiner. "We hebben dezelfde overeenkomst met Ferrari over deze zaken", maakt hij duidelijk dat er vanuit Haas zelf niet ineens meer onderdelen geproduceerd zullen worden. "We pakken net als voorheen de ophanging en versnellingsbak", aldus de Haas-teambaas.