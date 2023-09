Haas maakt als laatste F1-team overstap naar bolide met downwash

Met de nieuwe technische reglementen van 2022 kwamen de tien Formule 1-teams allemaal met hun eigen interpretaties van de regels. Het leverde de nodige verschillen op, met name rondom de sidepods en de vloer. Meerdere teams zijn dit jaar echter overgestapt op de auto met het zogenaamde downwash-effect, waardoor de luchtstromen soepel van de voorkant van de sidepod naar de achterkant van de bolide geleid worden. Onder andere Ferrari en Mercedes namen afscheid van hun bijzondere concepten - Ferrari maakte gebruik van in-wash en Mercedes hield lang vast aan de 'zeropod' - om het voorbeeld van Red Bull te volgen.

Daardoor was er nog maar één team dat nog niet gebruikmaakte van het downwash-concept: Haas F1. Dat staat echter op het punt om te veranderen, aangezien de Amerikaanse renstal van Gene Haas met een groot updatepakket komt voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. De VF-23 zal vanaf dat raceweekend ook het downwash-concept volgen, een besluit dat voor de zomerstop is genomen en ingegeven werd door het gevoel dat zij geen extra performance meer uit de auto konden halen.

"Dat was het grootste probleem met het concept dat we nu hebben: we konden geen performance meer vinden", legt Haas-teambaas Guenther Steiner uit. "We hebben het hele jaar ontwikkeld en er zat niets meer in. Op een gegeven moment moet je iets anders doen. We konden niet met onze hoofden tegen de muur blijven bonken terwijl de rest juist wel winst bleven boeken. McLaren heeft het systeem aangepast en op een gegeven moment iets gevonden. Dus op een gegeven moment moet je van concept veranderen, je moet de waarheid onder ogen zien."

Omdat Haas er niet in slaagde om verbeteringen te vinden met het huidige concept, had het team besloten om niets van het budget voor 2023 uit te geven aan upgrades in de productie, waardoor er ruimte overbleef om de geplande veranderingen voor Austin te financieren. "We waren van plan om meer upgrades te brengen voor het concept dat we nu hebben, maar omdat we geen performance vonden, hebben we dit jaar geen upgrades geïntroduceerd", voegt Steiner toe. "Het heeft geen nut om onderdelen te produceren als de auto er niet sneller van wordt. Omdat we dat geld niet hebben uitgegeven, kunnen we het nu besteden aan deze grote update."

Een downwash-oplossing voor de VF-23 zal niet meteen het gewenste effect hebben, aangezien dit concept nu binnen de beperkingen van de huidige bolide valt. Steiner gelooft wel dat zijn team belangrijke lessen zal leren voor 2024. "We wisten niet zeker of we het dit jaar moesten doen of niet, maar volgend jaar gaan we er volledig voor. We moesten zeggen: 'Laten we dit jaar iets doen, zodat we in ieder geval zo veel mogelijk over dit concept kunnen leren voor volgend jaar.' Misschien leren we dan iets wat je volgend jaar ook buiten het circuit in de auto kunt integreren."