Hoewel Kevin Magnussen en Mick Schumacher in Bahrein en Jeddah lekker meededen in en rond de top-tien was het team vrijdag in Melbourne waar het vorig F1-seizoen het hele jaar reed: achteraan. Kevin Magnussen liet voor de sessies al weten zich niet helemaal fit te voelen, maar besloot wel in de VF-22 te stappen. Uiteindelijk klokte de teruggekeerde Deen een zestiende tijd in de tweede vrije training en was daarmee sneller dan zijn Duitse teamgenoot.

"Ik voelde me bij het opstaan vanochtend niet heel lekker, maar ik heb toch voor elkaar gekregen om nog een flink aantal ronden te rijden. Ik heb een gevoel gekregen bij de auto", aldus Magnussen, die in de eerste oefensessie ook nog even buiten de baan kwam. "Ik hoop dat het morgen wat beter gaat en verder kunnen bouwen om zo een sterke kwalificatie af te werken. Het lijkt erop dat er nog wat werk ligt met de balans bij weinig brandstof. De auto voelt wel goed in balans met veel brandstof aan boord. Maar goed, op dit moment is dat de focus."

Schumacher reed in de tweede training een 1.21.974, wat uiteindelijk goed was voor de achttiende plek in de tijdenlijst. Problemen met de ophanging hinderden de Duitser om zich nog te verbeteren, al reed hij met 22 rondjes slechts een minder dan zijn Deens teamgenoot. Het malheur kon echter niet opgelost worden. Het team duikt daarom nog verder in de oorzaak hiervan. Schumacher was wel te spreken over de baan, waar hij nog nooit eerder reed: "Het is een geweldige en vloeiende baan. Het is zo snel", zegt hij. "Helaas liep ik tegen wat problemen aan, waar we nog steeds niet helemaal achter zijn. Ik hoop dat we dit weten op te lossen. We komen er wel, morgen wordt in ieder geval een stuk beter."