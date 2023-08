De Haas VF-23 kan in de kwalificaties goed meekomen, maar valt in de race altijd naar achteren. De reden is dat de Formule 1-auto slecht met de banden omgaat. Het rubber is binnen no time op de juiste temperatuur, maar oververhit vervolgens ook razendsnel. Met name op warme locaties komt het probleem naar voren. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen eindigden allebei voorlopig in slechts twee Grands Prix in de punten, waardoor Haas momenteel achtste staat. De zomerstop werd niet goed ingeluid door de Amerikaanse formatie. Magnussen finishte op P15 in Spa, terwijl zijn Duitse ploegmaat als achttiende over de meet kwam. Dit toonde aan dat Haas het probleem met het rubber nog steeds niet op orde heeft.

Motorsport.com zat met Haas-teambaas Guenther Steiner en die gaf toe dat het huidige seizoen van Haas moeilijk te verteren is. "We begonnen aardig, maar pakten de problemen met het oververhitten van de banden niet meteen goed aan", trapt de Italiaan af. "Daardoor stonden we al op achterstand. We hebben uitmuntende kwalificaties, maar slechte races. Voor het team is het een soort achtbaan. We hebben hoogtepunten op zaterdag en dieptepunten op zondag. Dat is lastig te verteren. We zijn er keihard mee bezig en hopelijk kunnen we na de zomerstop met iets komen. Het is alleen niet heel eenvoudig en zolang je het niet kan proberen op de auto, weet je het niet. Je kan veel simuleren of er berekeningen op loslaten, maar je moet onderdelen op de auto zetten. Het is een raar probleem dat we hebben, maar we mogen niet opgeven."

Focus op 2024

Veel F1-teams in het middenveld leggen de focus zo langzamerhand op 2024, maar Steiner vindt het belangrijk dat Haas eerst de bandenproblemen oplost. Dit om te voorkomen dat het probleem naar 2024 wordt meegenomen. "We moeten dit eerst aanpakken. We kunnen al aan 2024 beginnen, maar we kunnen dit probleem niet negeren en 'gewoon' met 2024 bezig gaan", gaat de chef verder. "Als je het niet begrijpt, dan krijg je het op de volgende auto weer. Dat zou dom zijn. We werken nu heel hard om de auto van dit jaar beter te maken."

De bolide van Haas beschikt over dezelfde power unit, versnellingsbak en ophanging als Ferrari en het team maakt tevens gebruik van dezelfde windtunnel. Ferrari worstelt echter ook met de banden en is in de kwalificaties ook sterker dan in de race. Het kan zijn dat de problemen komen doordat Haas met dezelfde achterwielophanging werkt als die van de Scuderia. Steiner stipt aan dat beide teams niet met exact hetzelfde probleem worstelen, maar vindt wel dat extra onderzoek nodig is.

"Het is heel raar", zegt Steiner. "Je kunt bij hun zien dat het minder is. Als ze het niet hadden, zouden ze dan winnen? Ik weet het niet, maar dat moet Fred maar zeggen. Het is niet helemaal hetzelfde als wat wij hebben. Het punt is alleen dat dat niet ons probleem oplost. Stel dat iemand een slechte dag heeft, dan maakt dat onze dag niet meteen goed. Ik kan nog steeds een slechte dag hebben, snap je? Maar natuurlijk moeten we ernaar kijken. Het is niet zo dat we niets doen en maar blijven zitten. Er kan wel een specifiek probleem zijn." Haas is lichtelijk gefrustreerd doordat sommige concurrenten in de middenmoot met een tragere F1-auto begonnen, maar het Amerikaanse team daar niet van wist te profiteren. Inmiddels zijn de gaten een stuk kleiner. "We konden hoger staan als we de zaakjes op orde hadden, dat staat wel vast. Het enige dat je kan doen is je kop d'r bij houden en hard werken. McLaren zette een aantal sterke stappen. Dat doen ze goed. Het is dus mogelijk en dat moet onze motivatie zijn."