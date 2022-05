Haas sterk zonder updates: “Snapten auto nog niet helemaal”

Kevin Magnussen kwalificeerde zich zaterdag als achtste voor de Grand Prix van Spanje, met een achterstand van 0,074 seconde op nummer zeven Valtteri Bottas. Mick Schumacher haalde in de andere Haas, voor de eerste keer in zijn Formule 1-loopbaan, eveneens Q3. Daarin eindigde hij achter Daniel Ricciardo als tiende. Bottas toonde zich na de kwalificatie verbaasd over het resultaat van Haas. Zijn team Alfa Romeo heeft wél nieuwe onderdelen meegenomen naar het Circuit de Barcelona-Catalunya. “Zonder deze upgrades hadden we denk ik geen zevende gestaan. Het verwarrende is dat Haas geen updates heeft en er toch bij staat. Dat snap ik niet helemaal”, sprak de Fin.

Haas-teambaas Guenther Steiner legt het graag uit aan Bottas. “Er rijden veel teams met upgrades en het was bijna kritiek dat wij ze niet hadden. Kan je nagaan als we wel een upgrade hadden gehad, dan hadden we op pole gestaan”, grapte Steiner op een vraag van Motorsport.com. “Ik heb altijd gezegd dat we de sweet spot van deze auto nog moeten vinden. Men neemt upgrades mee naar Barcelona omdat ze het circuit heel goed kennen, maar ik dacht daarentegen: oké, je kent het circuit al en dus is dit een mooi moment om het beste uit de wagen te halen.”

“Een circuit als Miami of Jeddah ken je nog niet echt en daarvan heb je niet veel data. Dan probeer je iets te vinden voor die baan. In Barcelona, echter, kan je grondiger naar de auto kijken. Dat hebben we gedaan”, legde Steiner uit. “Als we updates zouden hebben meegenomen, dan hadden we die niet begrepen en waren we misschien wel langzamer geworden in plaats van sneller. Dus we gebruiken Barcelona om het beste uit deze wagen te halen, zodat we in de volgende race kunnen voortborduren op deze basis en daarna introduceren we updates.”

Haas was wisselvallig in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen. “Volgens mij begrepen we de auto nog niet helemaal”, aldus Steiner. “Een wagen wordt niet sneller of langzamer van circuit naar circuit. Daarom moesten we de basis beter onder de knie krijgen, want we wisten dat er meer in de auto zat.”

