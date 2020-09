Haas en Racing Point leggen oud geschil bij

De twee stallen botsten de afgelopen jaren geregeld met elkaar. In 2018 hekelde – toen nog – Force India de nauwe banden van Haas met Ferrari en nog datzelfde jaar sloeg Haas terug met een protest tegen de stal uit Silverstone en het gebruik van de VJM11-bolides.

Die zaak draaide om de overname van Force India midden in het seizoen door Lawrence Stroll. Het hernoemde Force India Racing Point reed het seizoen uit met dezelfde auto’s, maar volgens Haas was dat tegen de regels. Immers: een F1-team moet zijn eigen auto’s bouwen en volgens de Amerikanen had Racing Point de auto’s van Force India overgenomen en dus niet aan de regels voldaan. De zaak werd door de FIA weggewuifd, maar Haas liet het er niet bij zitten en ging daarop in protest tegen het feit dat Force India Racing Point aanspraak maakte op de inkomsten die Force India in het begin van 2018 bij elkaar had gereden.

Volgens de reglementen kan een nieuw team pas na drie seizoenen aanspraak maken op inkomsten uit de prijzenpot, maar Force India Racing Point kreeg als voortzetting van Force India direct miljoenen euro’s bijgeschreven op de bankrekening. Haas was het daar niet mee eens: het team van Gene Haas was zelf in 2016 opgericht en kreeg in 2018 dus nog geen prijzengeld en vond dat ook het ‘nieuwe team’ Force India Racing Point geen recht had op een deel van de taart.

Al in december 2018 nam de FIA een besluit over dit protest, maar de kwestie bleef boven de partijen hangen. De zaak is nu dan eindelijk bijgelegd, lieten de teambazen Guenther Steiner (Haas) en Otmar Szafnauer (Racing Point) weten. “Het is afgesloten en we zijn daar tevreden over. We kunnen ons nu als team concentreren op waar het eigenlijk om draait: racen en de fans vermaken. Het is goed dat het achter ons ligt.” Ook de eisende partij Haas is blij dat de zaak is gesloten, zo vulde Steiner aan. “Otmar heeft gelijk. Ik heb daar niets aan toe te voegen, we gaan verder.”