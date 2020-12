Haas maakt zich geen zorgen om superlicentie Mazepin

Om het papiertje te bemachtigen moet Mazepin tenminste zevende worden in de eindstand van het Formule 2-kampioenschap. Momenteel staat hij daarin derde, maar het veld ligt redelijk dicht bij elkaar en theoretisch gezien is er nog een kleine kans dat de Hitech-coureur buiten de boot valt.

Haas was uiteraard op de hoogte van deze potentieel precaire situatie toen het met de familie Mazepin aan de onderhandelingstafel zat, maar het team nam bewust de gok dat de 21-jarige coureur een sterk einde van het seizoen zou hebben. Daarnaast heeft Haas de kwestie aan de FIA voorgelegd, geeft Steiner in gesprek met Motorsport.com toe. De automobielfederatie zou bereid zijn om jonge coureurs in deze coronatijd in individuele gevallen compensatie te verlenen. “Uiteraard hebben we gesprekken gevoerd met de FIA: 'hoe zou dit werken?'. Ik denk niet dat we een probleem zullen hebben, er is nog steeds een mathematische mogelijkheid dat hij geen licentie krijgt, maar die kans is klein.”

Steiner denkt dat het wel goed komt met Mazepin en zijn licentie. “Ik neem het risico, ik heb grotere risico's genomen. Uiteindelijk denk ik dat we een licentie zullen krijgen, maar we hebben een paar scenario’s de revue laten passeren: wat als? Ik ga nu niet in op wat de FIA heeft gezegd, omdat we er van uit gaan dat hij de punten zal halen.” Afgelopen weekend nam Mazepin al de eerste horde: hij werd in het voorlaatste F2-weekend vijfde en tweede, vergelijkbare klasseringen komend weekend zouden moeten volstaan voor het behalen van zijn superlicentie.

Mazepin zelf maakt zich geen enkel moment zorgen over zijn toekomst. “Ik heb het gevoel dat ik klaar ben voor de Formule 1. Ik ben 21 jaar en heb al wat seizoenen in de éénzitters achter de rug. En ik denk dat snellere auto's wel passen bij mijn rijstijl.” De Rus reed dit jaar voor het tweede seizoen op rij in de Formule 2. Waar hij in 2019 als achttiende eindigde, liet hij dit jaar dus flinke progressie zien. “Ik denk dat het een behoorlijk uitdagend jaar is geweest. Toen ik met Hitech Grand Prix ging racen, hadden ze nog niet eerder in de F2 gereden. Hoewel we maar met twaalf mensen zijn, denk ik dat het team het fantastisch heeft aangepakt.”