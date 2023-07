Haas komt met nieuwe sensor tegen ernstige bandenslijtage

Haas presteert in het Formule 1-seizoen 2023 over het algemeen prima in de kwalificatie, maar valt vervolgens in de race ver terug. Nico Hülkenberg schitterde in de Grand Prix van Canada bijvoorbeeld met een tweede tijd in de kwalificatie - die door een straf wel werd omgezet in een vijfde startplek - maar kwam in de wedstrijd niet verder dan P15. Haas kampt tijdens de race met hevige bandenslijtage omdat het dan vaak in verkeer zit.

Om meer over deze problemen te leren, heeft Haas voor de Grand Prix van Oostenrijk een nieuwe sensor op de voorvleugel van de VF-23 geplaatst. Hülkenberg zei na het treffen in Montreal al dat Haas weinig kan doen aan de afstelling van de wagen om de ernstige bandenslijtage tegen te gaan, aangezien het meer een fundamenteel mankement is. Zijn teamgenoot Kevin Magnussen herhaalde die woorden op de Red Bull Ring.

“Over één ronde kunnen we snel zijn, maar gedurende een stint slijten onze banden harder en hebben we meer moeite in het verkeer dan onze concurrenten”, aldus Magnussen, die dit jaar in Miami als vierde startte en in de race tiende werd. “Dat is het probleem. Als we alleen zijn, in vrije lucht, staan we min of meer waar we onszelf verwachten. Wanneer we in verkeer terechtkomen of wanneer het zwaar is voor de banden, bijvoorbeeld als het hobbelig is, dan zijn de schommelingen bij ons groot.”

“In de ene sessie staan we op P8, in de volgende sessie op P18 en dan weer op P10”, vervolgt Magnussen. “Het werkingsbereik van de auto is ontzettend smal. Als het werkt, dan is het echt goed en kunnen we onszelf in de top-vijf kwalificeren. Maar als het niet werkt, dan liggen we eruit in Q1. Het gaat heel erg op en neer. In het verkeer wordt de slijtage van de banden nog erger. Veel erger. Ik denk dat het een onderliggend probleem is dat in de race veel groter wordt, aangezien je dan ook veel meer op de banden moet letten en vlak achter andere auto’s rijdt. Op hobbelige circuits is het nog erger.”

Hülkenberg over slijtage inters in sprintrace

Hülkenberg kwalificeerde zich zaterdag als vierde voor de sprintrace op de Red Bull Ring en klom in de eerste ronde zelfs naar P2. Die positie hield hij lang vast, maar in het tweede deel van de wedstrijd viel hij terug omdat de intermediates op de Haas VF-23 snel sleten. Hülkenberg was vervolgens één van de coureurs die van inters wisselde naar slicks, waarmee hij zich alsnog naar de zesde plek en drie WK-punten reed.

Op de vraag of de hevige slijtage van de inters te maken had met de opdrogende baan of met het structurele probleem van Haas, had Hülkenberg niet direct een antwoord. "Dat is lastig te zeggen. De baan was aan het opdrogen en ik denk dat dit de grootste factor was, maar ik weet het eerlijk gezegd niet", zei hij. "Ik denk dat we een droge race nodig hebben om dat te kunnen zeggen."

Video: Hülkenberg na sprintrace in Oostenrijk