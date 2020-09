Haas hoopt voor einde Concorde-cyclus voor podiums te vechten

Recent werd een akkoord gesloten over een nieuw Concorde-verdrag, dat van 2021 tot 2025 loopt. Die commerciële voorwaarden voor deelname aan het wereldkampioenschap F1 zorgen ervoor dat de verdeling van het prijzengeld eerlijker verloopt en dat de teams meer op gelijke voet zullen strijden. Het valt samen met de invoering van het budgetplafond in 2021, wanneer de topteams flink in de kosten moeten snijden om binnen het beoogde budget te blijven. Het zou kleinere teams zoals Haas een kans moeten bieden om competitief te worden.

“Met de reglementen zoals we die nu hebben zou het mogelijk moeten zijn, er is een budgetplafond en het inkomstenverschil wordt kleiner”, aldus Steiner. “Hopelijk verdwijnt het gat helemaal op de middellange termijn. Met goede resultaten kun je meer sponsoren werven en kunnen we richting het budgetplafond groeien. Iedereen zou in de gelegenheid moeten zijn om tegen dat budgetplafond aan te zitten, dat is het doel van Liberty en de FIA. Het is overdreven om te zeggen dat we over drie jaar voor het wereldkampioenschap vechten.”

Maar over het algemeen moeten de maatregelen wel zorgen voor een gelijker speelveld. “Het moet mogelijk zijn voor iedereen, ik spreek niet alleen voor Haas, maar voor iedereen die in de volgende vijf jaar voor het wereldkampioenschap wil vechten", vervolgt Steiner. "Dat is waarom je hier bent. De grote teams hebben meer middelen en daarom ook een voordeel, ze opereren op veel grotere schaal. Maar in theorie zou dat in vijf jaar moeten veranderen. Een klein team moet het wereldkampioenschap kunnen winnen. Ik zeg niet dat wij gaan winnen, maar we doen zeker ons best om voor podiums te gaan. Dat is ons doel.”

Met medewerking van Jonathan Noble