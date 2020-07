Haas-coureurs verdeeld over gebrek aan updates

Teambaas Guenther Steiner verklaarde recent dat de onzekerheid rond het huidige seizoen ervoor gezorgd heeft dat het team niet veel tijd en geld gestoken heeft in het prepareren van updates. Ook voerde het team geen shakedown uit voor de start in Oostenrijk. Haas begint om die reden met een wagen die nagenoeg hetzelfde is als de specificatie die in Australië voor de keuring aangeboden werd. Hoewel een stabiele auto een goed startpunt kan zijn voor het nieuwe seizoen, maakt Grosjean zich wel een beetje zorgen over het gebrek aan updates.

“We kunnen ons nu focussen op wat we hebben en dat optimaliseren”, zei Grosjean op een vraag van Motorsport.com. “Ik maak me misschien een beetje meer zorgen dan Kevin [Magnussen], we weten dat het in de Formule 1 draait om het brengen van updates en nieuwe onderdelen. Vorig jaar eindigde ik het seizoen met dezelfde wagen als waar ik het seizoen mee begon, soms werken updates niet zoals je hoopt. Het is goed om nieuwe onderdelen te hebben, goed om verbetering te hebben, maar het werkt niet altijd en de focus kan daardoor op het verkeerde zake komen te liggen.”

Magnussen verklaarde de situatie op zijn beurt te accepteren en maakt zich geen zorgen over een gebrek aan updates. “Ik maak me er niet echt druk over. Het is natuurlijk beter dan we allemaal updates hebben, maar we weten niet waar we staan. We zijn redelijk positief na het testwerk. Het gevoel met de wagen was goed, er is nog geen reden tot bezorgdheid. We zijn positief en hebben vooral zin om te starten. Wat betreft de updates, het is nu eenmaal wat het is. We moeten zorgen dat we het maximale uit de huidige auto halen en kijken of we sterk voor de dag komen.”

Beide coureurs zijn het er in ieder geval over eens dat Haas geleerd heeft van een zeer matig 2019. “Ik denk dat iedereen alles heel goed geanalyseerd heeft”, vervolgde Grosjean. “Ik geloof dat we onze problemen nu beter begrijpen en dat het in lijn is met wat wij als coureurs gezegd hebben. Uiteindelijk rijden wij in die auto en was het duidelijk dat er iets niet goed was, het heeft alleen veel tijd gekost om het uit te zoeken. Nu hebben we onze processen aangepast zodat we sneller kunnen reageren en weten waar we moeten zoeken.”

Met medewerking van Adam Cooper