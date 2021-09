Steiner steunt DRS-keuze: “Zal met veiligheid te maken hebben”

Bij de recente verbouwing van Circuit Zandvoort was de Arie Luyendykbocht een van de plekken die flink op de schop ging. De laatste bocht werd voorzien van een steile banking, die het mogelijk zou moeten maken om het DRS-systeem al voor het opkomen van start-finish te openen. Daarmee zou de kans op inhaalacties toenemen. In de aanloop naar de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 besloot de FIA echter om de DRS-zone op start-finish pas na de Luyendykbocht te laten beginnen.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner kan zich wel vinden in dat besluit van de autosportfederatie. “Ik kan er niets over zeggen, want ik heb de data niet gezien. Maar als de FIA ervoor kiest om het niet te doen, dan moet er een veiligheidsaspect in zitten, anders hadden ze het wel gedaan”, zei hij. De organisatie van de Dutch GP hoopt dat de DRS later in het weekend alsnog voor de kombocht geopend kan worden en daar is Steiner niet direct op tegen. “Als er geen probleem is en het ook geen probleem is om daar downforce te verliezen en we aan de grond blijven kleven door de banking, dan ben ik zeker niet tegen. Maar dat moeten we bewijzen en misschien is het goed om het stap voor stap aan te pakken, in plaats van dat we te ver gaan en een stap terug moeten zetten.”

Vijfde plek behouden met halve voorvleugel

Het relatief late openen van DRS zorgt voor extra zorgen over de inhaalmogelijkheden op Circuit Zandvoort. De Nederlandse omloop is smal en bochtig en dat maakt het volgen en passeren van andere auto’s lastig. Haas F1-coureur Nikita Mazepin is zich daarvan bewust, zo illustreert hij met een voorbeeld. “Ik herinner me een race in de Formule 3 waarbij de coureur op P5 de helft van zijn voorvleugel verloor. Er reed daarna een heel lange trein achter hem, maar hij bleef de rest van de race vijfde”, vertelde Mazepin op de donderdag in Zandvoort. “Er zijn buiten Monaco weinig circuits waar je je positie kan houden omdat het onmogelijk is om in te halen. Misschien is het anders met de banking, maar ik denk nog steeds dat het een beetje gek is.”

De verwachting is dat het dit weekend feest is op de tribunes in Zandvoort. De afgelopen jaren lieten de fans zich op de internationale circuits al gelden, nu kunnen ze dat eindelijk in eigen land doen. De fans hebben inmiddels ook reputatie opgebouwd en Mazepin kijkt er dan ook naar uit om op een volgepakt Circuit Zandvoort te gaan racen. “Zandvoort heeft natuurlijk zo lang niet op de kalender gestaan, terwijl Max al behoorlijk wat jaren in de F1 rijdt. Een thuisrace was dus iets wat hij niet had, maar ik ben heel blij voor hem. En het moet gezegd worden dat de Nederlandse fans iets in hun bloed hebben wat heel anders is dan in andere landen. Ze zijn heel emotioneel en het is erg leuk om ze erbij te hebben.”