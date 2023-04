Steiner waarschuwt F1: "Niet te draconisch met formatwijzigingen"

De Formule 1 heeft van tijd tot tijd veranderingen doorgevoerd aan het format van een raceweekend. In 2016 experimenteerde de Formule 1, al was het maar voor twee raceweekenden, met een kwalificatieformat waarbij coureurs in intervallen afvielen op basis van hun positie. Dat moest meer spektakel bieden, maar in plaats daarvan bleef het juist grotendeels stil op de baan. Daarnaast introduceerde de Formule 1 in 2021 de sprint, waarmee de kwalificatie al naar vrijdag verschoven werd, gevolgd door de sprintrace op zaterdag en de hoofdrace op zondag. Dat moet de toeschouwers meer spektakel bieden dan de gebruikelijke drie vrije trainingen.

De Formule 1 kijkt nu naar aanpassingen aan het format om de vrijdag nog spannender te maken. Voor de Grand Prix van Azerbeidzjan overweegt de Formule 1 een format met twee kwalificaties – een voor de sprintrace en een voor de hoofdrace – aangezien de tweede vrije training in het sprintweekend door de parc fermé-regels weinig nut heeft. Steiner is een voorstander van dat plan, al waarschuwt hij de Formule 1 ook voor 'te draconische' ingrepen in het format.

"Naar mijn mening is het óf een wedstrijd óf een training", zegt Steiner. "Je kan niet zeggen dat iemand de training wint, want dan moet je er een race van maken. Want als er iets op het spel staat, dan zal iedereen ervoor gaan en zwakt dat de races af. We moeten oppassen dat we niet proberen te draconisch te zijn en alles veranderen."

"Laten we beetje bij beetje veranderen, altijd zorgen dat we iets proberen en als het niet werkt, ook niet bang zijn om iets anders te doen en niet koppig te zijn en er aan vast te zitten. Dat is altijd mijn idee", voegt Steiner toe. "En dat is ook hoe we tot dit sprintweekend zijn gekomen, aangezien veel mensen er in het begin op tegen waren. Nu is iedereen er volgens mij best blij mee dat we het hebben. Ik denk dat we de normale raceweekenden kunnen laten voor wat het is."

Mercedes-coureur en Grand Prix Drivers' Association-voorzitter George Russell benadrukt dat teams tijd nodig hebben om nieuwe onderdelen te testen, aangezien de tijd daarvoor beperkt is. "Ik denk dat we de training nodig hebben om de auto af te stellen en dingen voor de toekomst te testen", zegt Russell. "We hebben natuurlijk helemaal geen tests", doelt hij op het gebrek aan testdagen tijdens het seizoen. "Ik denk dat één sessie genoeg is voor ons allemaal om allerlei dingen te doen die we moeten proberen om te ontwikkelen. Dit is nog steeds de koningsklasse van de autosport, je wil niet dat je met de auto blijft zitten die je aan het begin hebt gemaakt, zonder kans om nieuwe dingen te proberen. Dat is ook een beetje de schoonheid ervan. Je hebt een sessie van 60 minuten, kan nieuwe dingen proberen, ontwikkelen en verbeteren. Als je direct aan een sessie voor punten of een beloning begint, ben je minder snel geneigd om nieuwe dingen te proberen", aldus de Brit.