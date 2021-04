Steiner optimistisch over toekomst Haas: "We maken stappen"

De Amerikaanse renstal bestaat pas vijf jaar, maar kende al vele hoogte- en dieptepunten. Na aanvankelijke successen verliepen de laatste paar seizoenen niet geheel volgens verwachting, voor teameigenaar Gene Haas reden om in 2020 eens goed na te denken of hij nog wel verder wilde met het project. Uiteindelijk besloot hij dat het team levensvatbaar was, maar al snel werd duidelijk dat 2021 een jaar van overleven zou worden.

Steiner is er van overtuigd dat dat gaat lukken en dat Haas er een stuk beter voorstaat dan voorheen. “Ik denk dat ik kan zeggen dat het team veilig is”, aldus de Italiaan in In The Fast Lane. “We zitten goed. We hebben een langdurige verbintenis van dhr. Haas met de Formule 1. Onze financiën zien er goed uit, we hebben manieren gevonden om de brug [naar 2022] over te steken dus daar ben ik echt blij mee.”

Het team heeft al in een vroeg stadium aangegeven dat het de auto van dit seizoen niet verder zal doorontwikkelen en zich volledig richt op 2022. “We zijn [de nieuwe auto] sinds februari aan het ontwikkelen. De mannen zijn druk aan het werk om een goede auto te bouwen, maar zelfs als je een goede auto bouwt dan nog kunnen anderen het beter doen. Dus ik weet niet waar we zullen eindigen, maar ik ben ervan overtuigd dat we weer in een goede positie zullen zitten”, zegt een optimistische Steiner. “Dat is het enige dat ik er over kan zeggen. Ik zie het werk dat we verrichten en het is nog wat vroeg want we zijn natuurlijk pas in februari gestart, maar we maken stappen.”

Haas moest vorig jaar noodgedwongen een deel van het technische team met verlof sturen, maar mede door de financiële injectie van hoofdsponsor Urakali zijn die mensen weer teruggekeerd. “We zijn in december begonnen met de heropbouw van het team en in januari zijn we aan de slag gegaan, dus daar komt mijn vertrouwen vandaan”, vervolgt Steiner. Als bonus krijgt het team dit jaar nog meer steun van Ferrari dat technische man Simone Resta bij Haas heeft gestald. “Er zijn mensen van Ferrari bij ons gedetacheerd – uiteraard voor de lange termijn – en dat geeft me vertrouwen."