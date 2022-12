Steiner positief over Ferrari-motor 2023: "Gaat als een raket"

Het Formule 1-seizoen 2022 is relatief succesvol verlopen voor Haas F1 Team. Nadat het team in 2021 nog puntloos als laatste eindigde in het kampioenschap voor constructeurs, schoof men onder de nieuwe technische reglementen op naar de achtste positie. Met name in de eerste helft van het seizoen had de Amerikaanse renstal een heel behoorlijk tempo en werden er regelmatig punten gescoord. Toch was niet alles even geweldig. Mick Schumacher bezorgde het team een flinke kostenpost met enkele zware crashes, terwijl de Ferrari-motor ook voor enkele problemen zorgde. Zowel Haas F1 als fabrieksteam Ferrari en klantenteam Alfa Romeo kregen meermaals te maken met een kapotte power unit.

In een poging om de betrouwbaarheidsproblemen tegen te gaan, konden de teams met Ferrari-motoren lange tijd niet op vol vermogen rijden. Haas-teambaas Guenther Steiner heeft echter goede hoop dat dit in 2023 anders is. De problemen met de power unit zouden opgelost moeten zijn en na een gesprek met de vertrekkende Ferrari-teambaas Mattia Binotto is de Italiaan positief gestemd. "Dinsdag heb ik Mattia Binotto gezien en hij vertelde mij dat de motor voor volgend seizoen als een raket gaat", zei Steiner bij de uitreiking van de Lorenzo Bandini Trofee aan Kevin Magnussen. "In Emilia-Romagna is veel steun voor Ferrari. Als de motor inderdaad competitief is, is dat ook voor ons positief. Dat betekent dat de motor voor volgend jaar een raket is."

Betere prestaties van de krachtbron zijn volgens Steiner ook belangrijk voor het streven van Haas om in 2023 opnieuw stappen vooruit te zetten. "We hebben twee moeizame jaren gehad met de pandemie. Het net afgelopen kampioenschap verliep goed, maar het had nog wel wat beter gekund. We zien het als een jaar van groei. Magnussen heeft ons een pole-position gegeven die niet in onze plannen voorkwam", aldus Steiner, die de rol van chassisbouwer Dallara en technisch directeur Simone Resta benadrukt in de progressie die in 2022 al geboekt werd. "In 2023 willen we verder groeien. Het doel is om opnieuw een stap te zetten in de eindstand, om iedere race voor punten te vechten en op een dag het podium te halen."