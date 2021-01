Steiner over debuut Schumacher: "Zal baat hebben bij F2-titel"

De zoon van Michael Schumacher won afgelopen seizoen het kampioenschap in de F2, maar ook zonder die titel leek de Ferrari-junior af te stevenen op een plekje in de Formule 1. Aanvankelijk leek het er op dat hij aan de zijde van Kimi Raikkonen bij Alfa Romeo mocht rijpen, maar uiteindelijk besloot Ferrari hem bij Haas te stallen.

Een absolute eer, geeft Steiner toe. “De naam Schumacher is door Michael legendarisch geworden in de Formule 1. Om zijn zoon aan boord te hebben is fantastisch. Het is geweldig eervol voor ons. Als ik terugdenk aan Michael, hij had zo’n aura rond zich en nu hebben we zijn zoon in ons team.”

Met het in huis halen van Schumacher en (de roebels van) Nikita Mazepin nam Haas afscheid van Romain Grosjean en Kevin Magnussen. De stal moet het nu dus zonder ervaren krachten stellen, maar dat vindt Steiner geen bezwaar. “We zijn een jong team. We doen dingen goed en we doen ook dingen verkeerd, maar we proberen altijd ons best te doen, wat het ook is. Het is gewoon een eer om Mick [in het team] te hebben, maar het brengt ook veel druk met zich mee. Ik ben me daar volledig van bewust en maak me geen illusies. We zullen ons best doen om onze plicht te vervullen.”

Schumacher won vorig jaar dus de titel in de Formule 2, ten faveure van Callum Ilott en Yuki Tsunoda. De ervaring van op het scherp van de snede moeten racen zou de Duitser moeten helpen in zijn eerste jaar Formule 1, denkt Steiner. “Het was een grootse prestatie en ik denk dat het voor ieders vertrouwen goed is een titel te winnen in een kampioenschap dat zo competitief is. Zoals in elk kampioenschap heb je goede jaren met meer concurrentie en je hebt mindere jaren. Volgens mij was 2020 erg concurrerend was, het werd pas in de laatste race beslist. Het zal hem helpen om vertrouwen te winnen in een competitie waarin alles nieuw is.”