Wat Ferrari verwacht van Schumacher bij Haas

Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael, maakt in 2021 met Haas zijn racedebuut in de koningsklasse van de autosport. Afgelopen seizoen won hij de titel in de Formule 2, eerder was hij ook al de beste in de Formule 3. In beide gevallen had hij wel een leerjaar nodig om tot zijn beste prestaties te komen. Ferrari, het team dat hem al vroeg in zijn loopbaan onder de vleugels nam, denkt dat een dergelijk scenario ook in de F1 kan plaatsvinden.

Gevraagd naar zijn verwachtingen aangaande de prestaties van de Duitser, zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto: “Ik denk dat het begin voor hem erg lastig zal worden. Als je kijkt naar zijn eerdere resultaten, in zowel F2 als F3, presteerde hij in zijn tweede seizoen normaliter het beste. Niet in zijn debuutjaar. Vergeleken met Charles [Leclerc]: hij is doorgaans vanaf het allereerste moment heel snel. Ik denk dat Mick, gezien de wijze waarop hij zich ontwikkeld heeft, in het eerste seizoen en misschien ook nog bij het begin van het tweede jaar veel leert. In de tweede helft van het tweede seizoen wordt hij heel erg sterk. Daarom denk ik dat het voor hem heel belangrijk is om twee seizoenen de tijd te krijgen. Maar ik verwacht in het tweede jaar progressie ten opzichte van het eerste seizoen.”

Sainz als voorbeeld voor Schumacher

Op de vraag wat Schumacher de komende twee seizoenen in dienst van Haas moet laten zien om door te stromen naar het fabrieksteam van Ferrari, zei Binotto: “Ik verwacht van hem dat hij in een F1-omgeving laat zien hoe snel hij is, zowel in kwalificaties als in de races. Maar meer dan dat, dat hij bewijst over een zeer sterke race pace te beschikken, en constant is qua finishen op goede posities. Carlos [Sainz] is daar erg goed in. Normaliter eindigt hij op een betere plek dan zijn startpositie. Dat is wat je van een coureur mag verwachten, en dat is wat ik de komende twee jaar van Mick verwacht.”

Schumacher maakt al enkele jaren deel uit van het talentenprogramma van Ferrari. Binotto benadrukt dat de academie niet gericht is op het klaarstomen van talent voor de F1, maar om hen voor te bereiden op een toekomst in Maranello: “De Ferrari Driver Academy is bedoeld om coureurs te ontwikkelen die op een dag in een Ferrari, in een rode auto, zouden kunnen zitten. Wanneer je uit de F2 komt en doorstroomt naar de Formule 1, kan je niet in je allereerste seizoen in een rode bolide rijden. Daar komt te veel verantwoordelijkheid bij kijken en dan ontbreekt het aan ervaring.”