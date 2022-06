Steiner kritisch op Schumacher: “Hij moet presteren”

Na incidenten in Jeddah en Miami ging het in Monaco ook mis voor Mick Schumacher. Hij stond daardoor op een verkeerde manier in de belangstelling voor de start van het weekend in Baku. Daar begon zijn weekend opnieuw matig met een technisch probleem, waardoor hij in VT1 amper kon rijden. Daarna reed hij achter de feiten aan, wat resulteerde in de twintigste en laatste plaats in de kwalificatie. Hij was 1,1 seconde langzamer dan teamgenoot Kevin Magnussen. In de race hield hij alleen Nicholas Latifi achter zich en werd hij veertiende. Yuki Tsunoda eindigde 38 seconden voor Schumacher, de Japanner had ook nog eens problemen gehad met zijn achtervleugel.

Het betekent dat Schumacher nog altijd puntloos is. Teambaas Guenther Steiner baalt daarvan, maar was blij dat zijn pupil de wagen zondag in ieder geval aan de finish bracht. “Het is zeker een lastige situatie voor hem en ook voor het team”, zegt Steiner in gesprek met Motorsport.com. “Dit is een sport waarin het om de prestaties gaat en wat heb je dan nodig? Juist, er moet gepresteerd worden. Ik denk dat hij het goed gedaan heeft, als hij hier weer gecrasht zou zijn… Dat was zeker niet goed, weet je. Ik heb het liever zo dan weer een crash, dat hij iets probeert wat er eigenlijk niet is.”

Schumacher erkende dat hij niet de beste race afwerkte in Baku. “Het ging niet geweldig, ik heb een beetje pijn in m’n rug”, aldus de Duitser. “Het is niet het weekend waar we op gehoopt hadden. Vanaf de zaterdag was het wel clean. Dat is goed. Maar verder is het lastig te bepalen of je het op zaterdag goed hebt gedaan qua afstelling. We hadden maar een training en de afstelling was niet goed. We hadden daar de rest van het weekend last van. Mid-corner had ik veel overstuur, bij het uitkomen van de bocht had ik juist overstuur. Tot de laatste was het niet geweldig, maar daarna voelde het redelijk.”

Na drie puntloze races lag Kevin Magnussen zondag in Baku op koers voor een top-tien tot zijn Ferrari-krachtbron in de soep draaide. “Het was iets met de motor, dat is nooit goed”, zegt Steiner. “Hij zou achtste of negende geworden zijn, P9 was veilig. Ons grootste probleem is dat we [Esteban] Ocon niet konden pakken op de rechte stukken, maar verder was de achtste plek mogelijk. Maar het gebeurde niet, weer niet.”