Steiner: Haas gaat "geen plezier" beleven aan Silverstone

Kevin Magnussen pakte op 19 juli op de Hungaroring het eerste puntje voor de stal van Gene Haas, maar dat resultaat was vooral te danken aan een uitgekiende bandenstrategie en niet zozeer aan de kwaliteiten van de auto of de Ferrari-krachtbron achterin. Die heeft namelijk net als de krachtbronnen van Ferrari zelf en het andere klantenteam Alfa Romeo, een flink tekort aan vermogen. Zeker op een circuit als Silverstone is dat een handicap, zo voorspelt Steiner. “We weten dat Silverstone een circuit is waar vermogen belangrijk is en dus zullen we er geen plezier beleven.”

De komende twee Grands Prix op Engelse bodem zal hoogstwaarschijnlijk achterin een harde strijd opleveren tussen Haas, Alfa en Williams, zo verwacht Steiner. “We maken er maar wat van en het is geheel afhankelijk van de baan wie er boven uitsteekt: is het een hoge of lage snelheidscircuit? Er zit natuurlijk wel wat verschil in, maar ik denk dat we tussen de genoemde teams staan.”

Haas kende een ongekende start in de Formule 1: het debuteerde in 2016 en werd twee jaar later in het seizoen 2018 vijfde in het eindklassement. Sindsdien gaat het echter bergafwaarts en wordt er openlijk getwijfeld aan het voortbestaan van de stal. Wil Haas de toekomst veiligstellen dan zal het dit jaar boven zichzelf moeten uitstijgen, vervolgt Steiner. “Het is op het moment moeilijk voor ons om punten te scoren, vooral omdat de komende races niet in ons voordeel zullen zijn. Natuurlijk proberen we altijd ons best te doen, en misschien krijgen we wel weer zo’n mogelijkheid als in Hongarije, je weet maar nooit. Als je opgeeft dan krijg je die kans nooit, dus we moeten naar iets blijven zoeken, ook al verwacht je er niets van.”