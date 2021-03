Alpine geeft junioren Zhou en Lundgaard rol binnen F1-team

Alpine maakte vorige week bij de onthulling van de A521 al bekend dat Zhou dit jaar doorgaat als de officiële testcoureur van de renstal. Begin 2020 werd hij door het team aangesteld voor die functie en als testcoureur mocht hij eind 2020 met een Renault RS18 testen, net als Alpine Academy-collega’s Lundgaard en Oscar Piastri. Ook reed de Chinees mee tijdens de afsluitende rookietest in Abu Dhabi. Zhou combineert zijn rol als testrijder met een derde seizoen bij UNI Virtuosi in de Formule 2, waarbij zijn auto wordt uitgerust in de geheel nieuwe kleuren van Alpine.

“Als testcoureur breng je veel tijd door met de engineers, waardoor je er betrokken bij raakt en heel veel kan leren”, vertelde Zhou. “Het betekent ook dat ik weer in een F1-auto mag rijden, met voldoende tests in de RS18. Vorig jaar had ik de kans om vaak te testen en om aan alles te wennen. Ook kon ik in detail bekijken hoe een Formule 1-auto werkt en hoe de engineers werken om het beste eruit te halen.”

Simulatorwerk voor Lundgaard

Het was al duidelijk dat collega’s Lundgaard en Piastri in 2021 ook in de Formule 2 actief zullen zijn, maar nu blijkt eerstgenoemde ook een rol binnen de F1-gelederen van Alpine te krijgen. De Deen, die dit jaar voor het tweede seizoen op rij de kleuren van ART Grand Prix verdedigt in de F2, gaat simulatorwerk verrichten voor Alpine. Dat verklapte racedirecteur Davide Brivio. “Christian is een van de zeer goede coureurs in onze academie. We zijn trots op het werk dat de Academy levert en de jonge jongens die groot worden”, aldus de Italiaan.

“Christian gaat dus een rol spelen. Hij gaat gedurende het seizoen in de simulator aan de slag. Zijn hoofddoel is om de best mogelijke resultaten te boeken in de Formule 2, maar we houden hem nauwgezet in de gaten. En ja, hij is een van de jongens van wie we goede verwachtingen hebben, dus we gaan proberen om hem in te zetten in de simulator. Vorige maand heeft hij al op Paul Ricard getest en we gaan proberen om hem zoveel mogelijk bij ons programma te betrekken. Hij is onderdeel van de familie, dus we gaan ons best doen om zijn potentie in te zetten.”