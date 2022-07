De grootste Red Bull F1-sterren beoordeeld door Helmut Marko

Helmut Marko heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt als spijkerharde leermeester. De uitgesproken Oostenrijker heeft heel wat jonge talenten de kans gegeven. Zijn werkwijze is even simpel als hard: presteer je niet, dan vlieg je eruit. En zelfs de coureurs die het uiteindelijk wel tot de Formule 1 schoppen, zijn niet veilig voor de kritieken van Marko.

In een fascinerend interview dat Marko in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk gaf met het Red Bull-magazine Red Bulletin, bespreekt hij de Red Bull-talenten van nu en uit het verleden. Waar sommigen louter positieve woorden te horen krijgen - zoals Max Verstappen - moeten anderen het meer ontgelden. We hebben de hoogtepunten op een rijtje gezet.

Daniel Ricciardo: “Ontbeert consistentie”

Daniel Ricciardo versloeg viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en won een aantal races als teamgenoot van Max Verstappen, maar volgens Marko was hij niet in staat om continu zijn topvorm te etaleren: “In zijn eerste jaar bij Red Bull versloeg hij Vettel met drie overwinningen tegen nul. De komst van Max was een keerpunt in zijn carrière. In plaats van het gevecht aan te gaan, wilde hij zijn afstand bewaren. En iedereen weet waar dat toe geleid heeft. Het is jammer, want het was altijd leuk om met hem te werken. Zijn snelheid is vergelijkbaar met Max, maar het ontbeert hem aan die ultieme consistentie.”

Sebastian Vettel: “Een zeer, zeer analytische werker”

Marko stelt dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel in staat was om zijn trouwe Red Bull-teamgenoot Mark Webber te verslaan door zijn harde werk en analytisch talent: “Hij heeft al zijn technische mogelijkheden optimaal benut”, aldus de Oostenrijker. “Daarom had hij ook de overhand ten opzichte van de getalenteerde Mark Webber. Tot op zekere hoogte doet Seb mij aan Niki Lauda denken, met het grote verschil dat Niki al veel ouder was toen hij in de Formule 1 kwam."

Carlos Sainz: “Giftige relatie met Verstappen”

Carlos Sainz maakte in zijn beginjaren veel indruk op Marko. Volgens de Red Bull-adviseur was de Spanjaard in snelle bochten sneller dan Vettel. Het ging mis toen Sainz werd gekoppeld aan Verstappen bij Toro Rosso in 2015: “Het was zijn pech dat hij Max als teamgenoot kreeg. De sfeer tussen die twee bij Toro Rosso was behoorlijk giftig. Ik zag geen enkele manier om hem bij ons te houden. Hij vertrok dus naar Renault, McLaren en daarna naar Ferrari.”

Alex Albon: “Te aardig”

Momenteel in dienst van het Williams F1 Team, maar Alex Albon heeft nog altijd nauwe banden met Red Bull. De Thai heeft voor zowel Red Bull Racing als Toro Rosso geracet. Twee incidenten met Lewis Hamilton, in Brazilië 2019 en Oostenrijk 2020, waren bepalend voor het vervolg van de loopbaan van Albon, zo stelt Marko. Bovendien denkt de Oostenrijker dat de Thai niet over de juiste mentale mindset beschikt om kampioen te worden: “Alex is ontzettend snel, maar ik vraag me af of hij niet te aardig is. Hij lijkt een beetje op David Coulthard. Iedereen vindt hem aardig, maar hij was niet hard genoeg.”

Yuki Tsunoda: “Atypische Japanner”

De huidige AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda maakte in Silverstone geen goede beurt door er samen met teamgenoot Pierre Gasly af te gaan. Marko is echter positief over diens racesnelheid. Het voornaamste probleem zit hem in het temperament, aldus de Oostenrijker: “Hij is ongelofelijk snel. Yuki is een atypische Japanner. Normaal zijn die beleefd en gedisciplineerd, maar Yuki heeft beide zaken niet. Wij geloven in hem en in zijn enorme potentieel. Wanneer hij niet onder druk staat, is hij ongelofelijk grappig en aardig. Iedereen houdt van Yuki, ook al kan niemand zo goed uit zijn plaat gaan als hij.”

Pierre Gasly: “Doet ongelofelijke dingen”

Halfweg 2019 moest Pierre Gasly zijn plekje bij Red Bull Racing afstaan en keerde hij met de staart tussen de benen terug naar Toro Rosso/AlphaTauri. Daar is hij sindsdien uitgegroeid tot de absolute teamleider. Marko over de Fransman: “Het werkte bij Red Bull niet omdat hij bleef zoeken naar excuses in plaats van zijn eigen fouten in te zien en aan te pakken. Op dit moment is hij de teamleider en doet hij ongelofelijke dingen bij AlphaTauri. Net als zijn landgenoot Francois Cevert is hij snel, brutaal en houdt hij van de mooie dingen in het leven.”

Sergio Perez: “Verstappen maakte hem onzeker”

De huidige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing is Sergio Perez. De Mexicaan had in zijn eerste jaar bij het topteam wat opstartproblemen, maar heeft zich volgens Marko sterk hersteld. “Hij kwam hier binnen met een zege op zak en was positief. Vervolgens maakte hij kennis met Max. Daardoor werd hij onzeker, met name in de kwalificaties.” Volgens de Oostenrijker heeft Perez sterk gereageerd en speelde hij een doorslaggevende rol in de titelstrijd in 2021. Over zijn persoonlijkheid zegt hij: “Hij kiest zijn eigen hotels, hij heeft binnen het team zijn eigen adviseurs. Ik weet niet precies wat ze allemaal doen, maar het zijn aardige mensen.”

Max Verstappen: “De snelste rijder die we ooit gehad hebben”

Als regerend wereldkampioen, is het niet meer dan logisch dat Marko louter mooie woorden over heeft voor Max Verstappen. Volgens hem is de Nederlander de snelste rijder die Red Bull ooit gehad heeft: “En hij wordt ook de meest complete coureur. Hij heeft het talent dat maar eens in de tien jaar te zien is. Zijn totaalpakket van snelheid, zichzelf presenteren en zelfvertrouwen is uniek. Hij verbergt zich niet en durft zich ook in interviews uit te spreken. Hij staat voor wat hij zegt. Wat betreft het rijden, is er momenteel niemand sneller over een vliegende ronde. Zijn racekwaliteiten waren vanaf het begin al aanwezig, dat was ook wel te zien aan zijn eerste F1-zege in Barcelona.

Dit zijn de beste Red Bull F1-coureurs uit de historie: Top 10 Red Bull F1-coureurs: Vettel, Verstappen, Perez en meer