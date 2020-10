Dit weekend racet de Formule 1 wederom op een circuit dat niet op de oorspronkelijke kalender van 2020 stond. Na Grands Prix op Mugello, de Nürburgring en Portimao staat dit weekend het Autodromo Enzo e Dino Ferrari op het programma. Door de coronapandemie konden diverse races niet doorgaan en werden nieuwe circuits en oude bekenden op het programma gezet. Een van die oude bekenden is de baan van Imola, waar in 1980 al de Italiaanse GP en van 1981 tot en met 2006 de GP van San Marino werden verreden. In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de race, waar je Formule 1 kunt kijken en streamen en meer.

Wanneer vindt de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna plaats?

Datum: Zondag 1 november 2020

Start Nederlandse tijd: 13.10 uur

De Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola vindt plaats op zondag 1 oktober. De race gaat om 13.10 uur Nederlandse tijd van start. Het Grand Prix-weekend in de Italiaanse provincie Bologna kent een ander tijdschema dan gebruikelijk. Vanwege de grote reisafstand tussen Portimao en Imola (zo’n 2.500 kilometer) en het beperkte aantal geluidsdagen van het circuit is gekozen voor een experiment met slechts twee dagen van actie. De mediasessies vinden plaats op vrijdag in plaats van donderdag. De eerste en tevens enige vrije training staat gepland voor zaterdagochtend 10.00 uur. Deze duurt anderhalf uur. Om 14.00 uur gaat de kwalificatie van start.

Tijdschema F1 GP van Emilia-Romagna

De Grand Prix van Emilia-Romagna op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 12.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 13.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 12.00 uur Nederlandse tijd

Formule 1 kijken op televisie kan in Nederland op twee manieren: via de zender RTL Deutschland en via de Nederlandse rechtenhouder Ziggo. RTL Deutschland is beschikbaar in nagenoeg alle zenderpakketten van de diverse aanbieders. Zij zenden live de kwalificaties en races uit, onderbroken door reclames. Voordat de race van start gaat, vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. De uitzending begint om 12.00 uur Nederlandse tijd. Klanten van KPN, Telfort en XS4ALL vinden RTL Deutschland terug op kanaal 47. Met een Ziggo-abonnement kijk je via kanaal 58. Via Tele2 kijk je op kanaal 223, met T-Mobile Thuis via kanaal 397.

Het alternatief is via Ziggo. Abonnees van deze aanbieder kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de kwalificatie en race kijken. Heb je een abonnement bij een andere aanbieder? Dan kan je de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit pakket kost 14,95 euro per maand en geeft je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Hier kan je live naar de trainingen, kwalificaties en races kijken. Ook worden diverse andere raceklassen zoals DTM en IndyCar live uitgezonden. Doordeweeks zijn er documentaires en nieuwsitems te zien.

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Emilia-Romagna op Ziggo begint om 12.00 uur Nederlandse tijd. Presentator Rob Kamphues bespreekt samen met vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten de belangrijkste onderwerpen in de aanloop naar de race. Vanaf locatie verzorgen commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij de verslaggeving.

Kan ik de Formule 1-race streamen?

Je kunt de Formule 1-race op Imola ook bekijken via een livestream. Er zijn in Nederland twee legale opties beschikbaar: F1TV Pro en Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier worden alle vrije trainingen, kwalificaties en races live uitgezonden. Daarnaast krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, live driver tracker en onboardcamera’s. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Een andere optie is Ziggo Sport Go, de streamingsdienst van de Nederlandse tv-aanbieder. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daar worden alle trainingssessies, de kwalificaties en de races live uitgezonden. Een abonnement is voor iedereen beschikbaar en kost 9,95 euro per maand.

Waarom heet deze race de GP van Emilia-Romagna?

De Grand Prix van Emilia-Romagna is vernoemd naar de regio waarin het Autodromo Enzo e Dino Ferrari gelegen is. Aangezien de Grand Prix van Italië al jarenlang plaatsvindt op Monza moest men een andere naam bedenken. Er werd gekozen voor de naam van de regio. Dat was eerder dit jaar ook al het geval met de Grands Prix van Stiermarken, Toscane en de Eifel.

Het Formule 1-seizoen 2020 wordt geteisterd door het coronavirus, waardoor diverse circuits geen Grand Prix konden organiseren. Formule 1-eigenaar Liberty Media moest op zoek naar alternatieven. Een aantal circuits dat niet op de oorspronkelijke kalender stond meldde zich aan. Zo kan het gebeuren dat er meerdere races in hetzelfde land op het programma staan. Om commerciële redenen kunnen deze wedstrijden niet dezelfde naam krijgen, waardoor men koos voor de naam van de regio.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Emilia-Romagna?

De Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna op zondag 1 oktober 2020 gaat over 63 ronden over het 4,959 kilometer lange Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. De totale raceafstand bedraagt 312,417 kilometer. Een Formule 1-race is altijd minimaal 305 kilometer lang. Doorgaans is de ronde waarin deze afstand wordt volbracht ook de laatste ronde van de race. Op Imola wordt hier nog een extra ronde aan vastgeplakt. Uitzondering op deze regel van minimale raceafstand is de Grand Prix van Monaco: deze race gaat over slechts 260 kilometer en is qua afstand de kortste race van het Formule 1-seizoen.

Weersverwachting Grand Prix van Emilia-Romagna

Het ziet er mooi uit in de Italiaanse provincie Bologna. Het belooft heerlijk raceweer te worden. Er staat zaterdag amper wind en de zon schijnt geregeld. Op zondag zijn er meer wolkenvelden maar het blijft droog De temperatuur stijgt in de middag naar een graad of 17.

Onboard: een rondje Imola met de Ferrari F2007