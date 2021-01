GP Australië niet haalbaar in maart door ‘strikte quarantaine’

Het coronavirus blijft de gemoederen onverminderd bezighouden in de Formule 1 en heeft ervoor gezorgd dat de kalender voor 2021 twee maanden voor de start van het seizoen op de schop is gegaan. De veranderingen concentreren zich vooral op de openingsfase van de nieuwe jaargang: de openingsrace in Australië, oorspronkelijk gepland voor 21 maart, is maar liefst acht maanden opgeschoven naar 21 november. De Grand Prix van Bahrein is hierdoor de nieuwe seizoensopener. Tevens werd de Chinese Grand Prix van het schema gehaald en vervangen door een race op Imola. China hoopt nog een nieuwe datum te kunnen vinden voor de editie van 2021.

Voor het tweede jaar op rij kan de F1 het seizoen dus niet aftrappen met de Australische Grand Prix. Een belangrijke reden daarvoor is de verplichte veertiendaagse quarantaine die de F1-teams hadden moeten doorstaan om op 21 maart te kunnen racen, geeft Andrew Westacott, baas van organisator Australian Grand Prix Corporation, toe. “Als je kijkt naar de regelingen voor het opzetten van zeer grote bedrijven en de logistiek en de uitdagingen waarmee ze bij de start van het nieuwe seizoen worden geconfronteerd, bleek het onmogelijk om ze te laten opereren in een strikte quarantaineregeling”, wordt hij geciteerd door ESPN.

De verplichte quarantaine weerhoudt tennisbonden ATP en WTA er niet van om begin februari de Australian Open te organiseren in Melbourne. Spelers, speelsters en coaches mogen tijdens deze quarantaine vijf uur per dag naar buiten om te trainen, maar de rest van hun tijd spenderen ze in speciaal daarvoor aangewezen hotels. “Het tennis is erin geslaagd [om met de quarantaineregels om te gaan], maar dat was niet mogelijk voor de Formule 1”, erkent Martin Pakula, minister van sport in de staat Victoria. De wintertest van de F1, die oorspronkelijk gepland stond voor 2 tot en met 4 maart, zat hierbij in de weg, omdat de teams ook in Melbourne nog enkele dagen nodig zouden hebben om voorbereidingen te treffen op het raceweekend.

Het gevolg: de F1 reist niet in maart, maar in november af naar Australië. Op de nieuwe kalender is ruimte gemaakt door de Braziliaanse GP een week te vervroegen, terwijl de races in Saudi-Arabië en Abu Dhabi nu een week later worden afgewerkt. “De omstandigheden maakten het wat ons betreft beter om, als dat mogelijk bleek, later in het jaar een Grand Prix te organiseren”, stelt Pakula. Hij heeft er vertrouwen in dat de situatie zodanig is dat er in november wel geracet kan worden. “Een van de mooie dingen van jezelf tien maanden extra geven is dat ik verwacht dat de zaken er in november heel anders voor zullen staan dan in januari.”