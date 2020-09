The Bend wil GP Australië als Melbourne onmogelijk is door corona

Afgelopen maart reisde de Formule 1 af naar Melbourne voor de Australische Grand Prix, maar tot een race kwam het niet: vlak voor het begin van de vrije trainingen werd het evenement afgelast, nadat een teamlid van McLaren besmet was geraakt met het coronavirus. De sport vertrok vervolgens weer naar Europa, waar het seizoen pas in juli kon worden afgetrapt. De COVID-19-pandemie is echter nog altijd niet de wereld uit en dat kan verregaande gevolgen hebben op de Australische Grand Prix van 2021, die volgens de plannen gewoon in Melbourne verreden gaat worden.

Maar recent gingen Melbourne en de deelstaat Victoria, waarin de stad ligt, gebukt onder een toename van het aantal coronabesmettingen. Begin augustus begon daarom wederom een lockdown in Melbourne, die nog tot tenminste 13 september blijft gelden. Op dezelfde dag loopt ook de noodtoestand af, die eerder dit jaar door de regering van Victoria werd ingesteld. De regering, onder aanvoering van premier Daniel Andrews, probeert de noodtoestand echter met nog minimaal zes maanden te laten verlengen. Ook blijft de lockdown mogelijk langer gelden.

Internationale reizen naar Victoria zijn er momenteel niet en de verwachting is dat dit pas vrijgegeven wordt zodra er een vaccin is. Volgens de verwachtingen van hoofd volksgezondheid Brett Sutton is dat binnen zes tot twaalf maanden. In dat geval loopt de Australische GP door Albert Park in Melbourne gevaar, aangezien die race traditioneel in maart wordt verreden. Maar mocht het zo ver komen, dan toont de deelstaat South Australia zich bereid om de Formule 1 uit de brand te helpen. Sinds twee jaar ligt op zo’n 100 kilometer van Adelaide het circuit The Bend Motorsport Park.

Geen concurrent, maar vangnet

Premier Steven Marshall van South Australia stelt dat zijn deelstaat niet met Melbourne wil concurreren, maar dat het wel bereid is om de F1 te verwelkomen als dat in de deelstaat Victoria niet mogelijk blijkt vanwege het coronavirus. Volgens Marshall is The Bend als circuit “van wereldklasse”, zo wordt hij geciteerd door News.com.au. “Het is het beste van het beste, gebruikt de beste technologie, en ik denk dat we in een goede positie zitten als de Melbourne Grand Prix niet doorgaat. Als het nodig is, dan staat South Australia klaar.”

Op dit moment is er in South Australia slechts één persoon besmet met COVID-19, en al acht dagen op rij werden er geen nieuwe positieve tests afgenomen. Wel lijken twee andere zaken de komst van de F1 in de weg te staan. Allereerst beschikt The Bend niet over een Grade One-licentie, die vereist is om een F1-race te mogen organiseren, en daarnaast geeft Marshall toe dat er geen ‘bakken met geld’ liggen om de race te financieren. “Natuurlijk moet het vanuit commercieel oogpunt ook samenvallen. We hebben geen bakken geld liggen, maar goede evenementen naar South Australia halen en economische activiteit promoten is precies wat wij willen.”