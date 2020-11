GPUpdate Podcast: Racing Point is in alles nog een klein team

Hoewel het team de derde plaats in het constructeurskampioenschap stevig in handen heeft, was er voorafgaand aan het seizoen misschien wel op nog meer gehoopt. De wintertest in Barcelona gaf al aan dat de RP20, een kopie van de Mercedes van 2019, erg snel was. Het team sprak de ambitie uit om de strijd met Ferrari aan te gaan en achter de schermen werd in stilte ook al gedroomd over de eerste overwinning ooit in de Formule 1.

Tot dusverre kwam het daar niet van, maar dat mag niet tegen het team worden gehouden. Het kopiëren van de snelste auto van het veld, is in de Formule 1 nog nooit een garantie voor succes geweest, zegt journalist Mike Mulder in de GPUpdate Podcast. “Er zijn natuurlijk meer facetten, het gaat er ook om wie je daar als coureurs neerzet, je moet er rekening mee houden dat je geen corona oploopt en drie keer één van je vaste coureurs moet vervangen, maar het voornaamste is – en dat maakt teams als Mercedes, Red Bull en ook Ferrari zo goed – doorontwikkeling. Bij Racing Point hebben ze natuurlijk niet de middelen en de mankracht om die auto gedurende het seizoen op peil te houden en te verbeteren.”

Daarnaast mist Racing Point de ervaring om tijdens een race de juiste tactische en strategische keuze te maken, vult Ronald Vording aan. “Ze waren altijd heel snel in één ronde over zaterdag, maar op zondag viel het dan toch vaak tegen en dat lag voor een deel aan de coureurs, maar ook aan strategie. Dat zag je nu ook bij Stroll, eerst zeggen ze tegen hem ‘we gaan naar binnen’ en Stroll zegt dan ‘waarom? Ik voel me prima, laten we doorgaan.’ Het team reageert dan met ‘oké, rijdt dan maar door.'"

Het vaste panel van Motorsport.com bespreekt in de nieuwste GPUpdate Podcast niet alleen de Turkse Grand Prix van Racing Point. Ook de zevende wereldtitel van Hamilton en het optreden van Max Verstappen komen aan bod. Tot slot passeert ook de nieuwe F1-kalender van 2021 nog even de revue en de plek van Circuit Zandvoort in het bijzonder.

Luister hier de nieuwe GPUpdate Podcast. Je kunt je uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.