Organisatie GP Miami deelt nieuwe beelden van aanleg F1-circuit

Al jaren had de Formule 1 het verlangen om een tweede Grand Prix te organiseren in de Verenigde Staten en al snel werd Miami daarbij aangewezen als gehoopte vestigingsplaats. Drieënhalf jaar na de eerste geruchten wist de koningsklasse van de autosport afgelopen april eindelijk een deal te sluiten, waarmee de stad in Florida vanaf 2022 tien jaar lang op de F1-kalender staat. Wel moest er qua locatie een concessie gedaan worden: hartje Miami werd ingeruild voor Miami Gardens, waar een stratencircuit wordt uitgezet rond het Hard Rock Stadium van de Miami Dolphins.

Inmiddels is duidelijk dat de Grand Prix van Miami dit jaar tussen 6 en 8 mei gehouden wordt en dat houdt in dat de organisatie nog maar vier maanden de tijd heeft om het circuit op te leveren en goedgekeurd te krijgen voor het organiseren van F1-races. Dat betekent tegelijkertijd dat er momenteel hard gewerkt wordt aan de aanleg van het circuit. Vorige maand werden op de sociale media al videobeelden gedeeld van de aanleg van de bochten 4 en 5 en nu heeft men foto’s geplaatst van de progressie die wordt geboekt bij de aanleg van andere delen van het circuit. Ook wordt aangekondigd dat de eerste tribunes deze week al worden opgebouwd.

De Grand Prix van Miami wordt de tweede Formule 1-race op Amerikaans grondgebied. Sinds 2012 staat de GP van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas al op het programma en die race blijft na de komst van de krachtmeting in Miami gewoon bestaan.

Werkzaamheden aan F1-circuit Miami Foto: Miami GP