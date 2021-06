Gerichte aanpassingen aan AT02 helpen AlphaTauri vooruit

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly is één van de uitblinkers van het huidige Formule 1-seizoen: hij kwalificeerde zich zes keer in de top-zes en miste slechts één keer Q3, de beslissende fase van de kwalificatie. De snelheid van de AlphaTauri AT02 komt tot uiting in de stand in het WK voor constructeurs: daarin staat het team vijfde, met als uitschieter het podium (P3) van Gasly in Baku.

AlphaTauri kwam aan het begin van het seizoen al goed voor de dag, maar het team uit Faenza kende een terugslag in de Grands Prix van Portugal en Spanje. Gasly wist in beide races op het Iberisch schiereiland niet verder te komen dan de tiende plaats en teamgenoot Yuki Tsunoda bleef in beide races puntloos.

Technisch directeur Jody Egginton zegt dat het team zichzelf veel vragen heeft gesteld over die moeilijke periode en dat het in die twee races waardevolle lessen heeft geleerd over de prestaties van de auto. “Na Portugal en Spanje hadden we wat zorgen over onze prestaties bij lage snelheden, we waren niet erg tevreden”, legde Egginton na de GP van Stiermarken uit. “Daarna gingen we naar Monaco en daar speelden we een beetje met de instellingen. Het is een beetje een uniek circuit en je kunt er niet al te veel conclusies aan verbinden, maar we dachten dat we er iets zinnigs hadden geleerd. Vervolgens hebben we onze aandacht gericht op de balans van de auto en hebben we geprobeerd om de auto iets minder lui te maken en wat beter te laten draaien op de middelhoge snelheid. En in Baku hadden we een goede rotatie van de auto in bochten met lage snelheid.”

Na de stratencircuits Monaco en Baku keerde de Formule 1 half juni terug naar een permanent circuit, Paul Ricard. “Dat was voor iedereen een uitdaging met de banden, baantemperaturen en balans”, vervolgde Egginton. “Hoewel de auto moeilijk te besturen was, was hij competitief, veel competitiever dan we de voorbije jaren waren. Dus nogmaals, we hebben het gevoel dat we iets geleerd hebben.”

De Engelse ingenieur wees erop dat de vooruitgang van het team ook duidelijk was in het eerste Oostenrijkse raceweekend. Gasly kwalificeerde zich afgelopen weekend voor de Grand Prix van Stiermarken op P6 en Tsunoda mocht als achtste aan die race beginnen. Helaas voor AlphaTauri bleef het optreden van de Fransman beperkt tot één rondje. Hij moest na een touche met Charles Leclerc opgeven. Tsunoda werd tiende en pakte zo één puntje.

Ondanks dat magere resultaat is Egginton tevreden met de recente ontwikkelingen. “Ik denk dat de ingenieurs alles bij elkaar hebben gebracht, alle lessen die we hebben geleerd tijdens recente races en het heeft heel goed gewerkt. We hebben het gevoel dat we het nu beter begrijpen. We hebben een paar vragen beantwoord en de auto gaat daardoor sneller.”