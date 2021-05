Pierre Gasly begon heel sterk aan het seizoen met twee keer een vijfde startplaats, in Bahrein en Imola, maar in Portimao (negende) en Barcelona (twaalfde) ging het een stuk moeizamer. Afgelopen weekend kreeg de Fransman direct na de start een straf omdat hij bij het opstellen op de grid iets te ver doorreed. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden die ingelost moest worden bij de pitstop, en moest uiteindelijk genoegen nemen met de tiende plaats.

“Daar baalde ik flink van, het was een stomme fout”, reageerde Gasly, die duidelijk overstuur was van zijn fout bij de start van de race. “Ik probeer altijd elke millimeter te benutten en ik weet dat ik daardoor een klein voordeel kan hebben bij de start en bij de eerste bocht. Maar nu ging ik simpelweg te ver. Het heeft me vijf seconden gekost. Uiteindelijk zat ik net achter [Esteban] Ocon op de tiende plaats, dus dat was niet best."

"Het was aan het begin van de race ook heel moeilijk om de andere coureurs te volgen. Daar moeten we iets aan doen", vervolgde de coureur uit Rouen. "Ook met de harde wind was het gewoon heel lastig. In de laatste ronden waren er veel auto’s die ik moest passeren. Dat was wel spannend, het leverde wat mooie gevechten op. Het was frustrerend dat we nog zo dicht bij de negende plaats kwamen, maar ik ben blij dat we er nog een punt uit konden slepen. Maar uiteindelijk komen we gewoon snelheid tekort ten opzichte van de eerste twee races. Daar moeten we over leren. Ten opzichte van het begin van het jaar zijn we gewoon stilgevallen. Wat dat betreft moeten we aan de bak.”

"De auto is niet slecht"

De langzame bochten zijn voor AlphaTauri het grootste probleem. Dat speelde Gasly parten in Portimao, maar ook weer in de cruciale laatste sector op het Circuit de Barcelona-Catalunya. “Monaco is ook zo’n circuit, maar daar kan het iets anders zijn”, aldus Gasly. “Het is duidelijk dat we op bepaalde vlakken moeten verbeteren. De auto is niet slecht, we hebben potentie, maar het is gewoon niet gelukt om de wagen overal goed op de baan te zetten. We hebben niet echt overal een heel goede balans. We kijken naar de sterke punten, maar de grote zwakke punten moeten we verbeteren. Ik vertrouw het team dat we hier beter uit gaan komen en dat we de komende races een goede stap maken. Natuurlijk draait het op lage snelheid meer om mechanische grip en aerodynamische grip, maar het aero-platform kan ook best wat invloed hebben. We moeten leren hoe we dat beter kunnen doen, zeker ook omdat Ferrari en McLaren een flinke stap maken. We moeten ze bijhouden als we in de middenmoot willen vechten.”