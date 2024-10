Russell na zware crash in VT2 Mexico: "Geen idee wat er gebeurde"

De extra lange, tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico was nog maar een kwartiertje oud, toen opeens in bocht 9 gele vlaggen werden gezwaaid, al gauw gevolgd door rode vlaggen die aankondigen dat een sessie stilgelegd is. De oorzaak was een zware crash van George Russell, die met zijn Mercedes W15 was begonnen aan een snelle ronde en in bocht 9 iets te veel op de kerbs terechtkwam, de controle verloor en er hard afschoot, de Tecpro-barrier in.

De Engelsman kon betrekkelijk snel zijn auto verlaten, maar moest wel ondersteund worden op weg naar de medical car, waarin hij werd afgevoerd naar het medisch centrum voor de verplichte check. Russell bleef lang weg, maar even voor het einde van de sessie was hij weer terug in de paddock om zijn verhaal te vertellen.

"Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat er gebeurde", aldus een nog steeds verbaasde Russell tegen F1 TV. "De auto besloot op de grond te gaan stuiteren en voor ik ook maar de kans had om hem op te vangen, ging ik al in de rondte."

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto door: Mark Sutton

De W15 zag er na de crash zwaar gehavend uit, vooral aan de rechterkant had de auto veel schade. Russell baalt dan ook van het vele werk waarmee hij zijn team opnieuw opzadelt. Ook in Austin ging hij er namelijk al hard vanaf. "Ja, alweer veel werk voor de jongens vanavond. De ene na de andere keer op het moment. Het is frustrerend, omdat ik in VT1 snel was en ik [in VT2] in die bocht probeerde om dezelfde racelijn aan te houden, maar toen de auto opeens uitbrak."

Mercedes heeft even de tijd om de auto van Russell klaar te krijgen voor VT3. Dat was sowieso al een belangrijke sessie door de Pirelli-bandentest in VT2, en wordt nu nog belangrijker. "Kijk, de tweede vrije training was, omdat het de bandentest van Pirelli was, toch al niet erg belangrijk, als het gaat om zaken die we konden leren voor het raceweekend. Natuurlijk hebben we wat ronden gemist, maar VT3 wordt belangrijk. Ik hoop dat de auto op tijd hersteld kan worden."

Video: George Russell crasht tijdens VT2 in Mexico