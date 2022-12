George Russell sloot Pierre Gasly bij de start van de Britse Grand Prix in. De Fransman kon geen kant op en tikte de Mercedes-coureur op de achterband. Russell knalde vervolgens tegen Zhou Guanyu aan, die meteen over de kop vloog. De Chinees schoof door het grind en werd over de bandenstapels de hekken in gekatapulteerd. De Alfa Romeo-coureur zat vervolgens vast in de auto en moest door marshals en het medische team bevrijd worden. Russel parkeerde zijn beschadigde W13 naast de baan en probeerde assistentie te verlenen bij het bevrijden van de Chinees. Uiteindelijk lukte dat. Een bezoek aan het medisch centrum volgde, waarna Zhou fit werd verklaard.

De enkelvoudig Grand Prix-winnaar zat dus eerste rang bij die heftige crash. Motorsport.com sprak met Russell en vroeg de Engelsman wat er op dat moment door zijn hoofd ging. "Er zijn slechts twintig Formule 1-coureurs", trapt hij af. "Bij het zien van zo'n ongeluk weet je gewoon hoe dat voelt vanuit de cockpit. Je draagt drie lagen kleding, een helm, handschoenen en je hebt schoenen aan. Het is vrij claustrofobisch. Als je een auto door de lucht ziet vliegen en in zo'n positie ziet belanden, waarbij je eigenlijk gewoon in de val zit, dan is dat vreselijk. Mijn race was klaar en ik dacht meteen: hoe kan ik hem helpen? Ik zou in ieder geval meteen hulp willen als ik in die positie verkeerde. Je hebt geen idee wat er nog meer kan gebeuren. Misschien vliegt de auto wel in brand. Het was uiteindelijk denk ik meer een menselijke reactie dan een reactie van een coureur."

Williams-coureur Alexander Albon werd ook slachtoffer van het incident. De Thai bracht net als Zhou ook een bezoek aan de doktoren. Die stuurden Albon vervolgens door naar het ziekenhuis. Uiteindelijk bleek ook hij ongedeerd. De race werd naar aanleiding van de incidenten een uur stilgelegd. Na het opnieuw in gang schieten van de Grand Prix werd het publiek nog getrakteerd op een spektakelstuk. Het was Ferrari-coureur Carlos Sainz die aan het langste eind trok en zijn eerste Formule 1-zege veiligstelde.

Video: Zhou Guanyu crasht stevig tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië