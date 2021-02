Russell wint zijn vijfde virtuele Grand Prix Formule 1

Net als vorig seizoen heeft de Formule 1 in aanloop naar het reguliere kampioenschap een toernooi met online races opgezet. Daaraan doet onder andere een aantal F1-coureurs mee. De eerste race van het seizoen – op de Red Bull Ring – werd een prooi voor Enzo Fittipaldi, maar de overwinning in de tweede race ging dus naar Russell.

De Engelsman was de hele race in gevecht met Red Bull's reservecoureur Albon. Die laatste maakte in de laatste ronde – op Hangar Straight – een beslissende inhaalactie en ging niet veel later dan ook als eerste over de finish. De Thai moest echter nog een tijdstraf van drie seconden inlossen en dat betekende dat Russell uiteindelijk toch met de zege aan de haal ging. Het was alweer de vijfde overwinning in een virtuele Formule 1-race voor de 22-jarige Russell, vorig seizoen won hij maar liefst vier races.

Russell had de eerste Virtual GP van dit seizoen nog overgeslagen en maakte zondag dus voor het eerst kennis met het nieuwe spel van Codemasters. Hi was blij verrast. “Het nieuwe spel is een enorme stap voorwaarts. Vorig jaar was niet iedereen er blij mee, maar deze is veel realistischer. Het houdt je scherp omdat je consistent moet zijn tijdens de race en dat is hetzelfde of je nu in een kart of een Formule 1-auto zit. Bovendien is het leuk om te doen”, aldus de Williams-coureur.

Achter Russell, Albon en Ilott werd Pietro Fittipaldi vierde, terwijl diens broer – en de winnaar van de vorige race – Enzo Fittipaldi op de vijfde plaats eindigde. Enzo leidt het kampioenschap, terwijl Haas, het team waarvoor beide Fittipaldi’s uitkomen, bij de constructeurs leidt. Het kampioenschap telt hierna nog één race, die aanstaande zondag wordt verreden.