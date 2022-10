Na een motorwissel moest George Russell in de Mercedes vanuit de pitstraat starten. Vanuit het achterveld kwam de Brit lastig naar voren op een nog half natte baan, waardoor hij en zijn team er heel vroeg voor kozen om als eerste naar droogweerbanden te wisselen. De keuze pakte slecht uit. Russell verloor in het begin secondes per ronde. Toen de banden eindelijk op temperatuur waren kwam hij in aanraking met Mick Schumacher, en moest hij naar binnen met een lekke band.

Ondanks alles is Russell niet boos over de totaal mislukte keuze. “Ik vroeg om te stoppen voor een nieuwe set intermediates”, antwoordt Russell na een vraag over zijn vroege stop naar slicks door Motorsport.com. “In die situatie vertrouw ik het team en het team vertrouwt mij. Ze dachten dat het tijd was om het te proberen op slicks. Ik was in een positie waarop ik dacht: ‘boeien, we moeten iets proberen’. Formule 1 is erg frustrerend als het zo gaat. Maar we hebben zoveel races gehad dit jaar, ik denk zeventien. Vijftien daarvan waren goed. We kunnen het niet elke race juist hebben. Er was een beetje verwarring bij het team. In een race als deze waar je in niemandsland rijdt, zijn de spanningen hoog en moet je gewoon iets proberen.”

Russell denkt dat de vroege keuze hem uiteindelijk toch iets opleverde. “Natuurlijk was het op dat moment totaal de verkeerde beslissing. Maar later in de race betaalde de keuze zich uit. Want we hadden een safety car, en na de herstart haalde ik die auto’s in een ronde in. Toen lag ik elfde, voor het incident met Mick [Schumacher]. Het ging beide kanten op. We moesten iets proberen, maar ik denk dat we hebben laten zien dat we progressie boeken. En dat geeft me optimisme voor de rest van het jaar.”

Vertrouwen teruggekeerd

Volgens Russell zijn er dus zeker positieve punten mee te nemen uit het weekend. “Allereerst hebben we het vertrouwen terug doordat we de auto vandaag hersteld hebben. Onze normale snelheid was terug. We hadden zeker een wagen die in staat was om te winnen. Dus dat is een ding dat we af kunnen vinken. Het is alleen jammer hoe het weekend is gelopen. We waren erg snel vandaag. Zonder het incident met Mick, hadden we zeker in de top-tien kunnen eindigen. Ik weet niet wat er daar precies gebeurde. Maar dat is hoe F1 soms werkt. We hadden een goede reeks qua vorm. Als team denk ik dat we redelijk foutloos zijn geweest dit jaar. Maar dit weekend zat het duidelijk tegen.”

De Brit suggereert dat de moeilijkheidsgraad om in te halen in Singapore bijgedragen heeft aan zijn incidenten. “Je moet lef hebben in deze omstandigheden. En zonder DRS is inhalen bijna onmogelijk op een circuit als dit. Ik denk dat F1 moet leren van deze soort circuits waar de enige inhaalopties liggen in bochten die eigenlijk te snel gaan. Je remt net na het 100 meter-bord in een 90 graden-bocht naar links. Er is genoeg ruimte om de bocht wat krapper te maken om betere inhaalacties te krijgen. Ik kwam van heel ver. Als het gelukt was, was het goed, maar het ging niet goed. Desondanks had ik hem binnen twee ronden alweer te pakken. Dat geeft aan hoe snel we vandaag waren.”

