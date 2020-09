Russell spreekt van 'trieste dag' voor Williams, Latifi geschokt

Negen wereldtitels bij de constructeurs, zeven stuks bij de coureurs en maar liefst 114 Grand Prix-overwinningen. Het is de zeer imponerende erelijst van het raceteam onder leiding van de familie Williams. Het privéteam geniet nog altijd veel respect in de paddock, ondanks dat de voorbije seizoenen vanuit zowel sportief als ook financieel oogpunt bijzonder pover verliepen.

Met de talentvolle Russell heeft het team uit Grove weer wat kleur op de wangen, waarna het aan de nieuwe eigenaren van Dorilton Capital is om een volgende stap te zetten. De Brit beseft dat het rationaal gezien een logische gang van zaken is, al heeft hij er wel een dubbel gevoel bij. "Het is een trieste dag voor ons. Voor mij persoonlijk: Frank en Claire gaven mij de kans om in de Formule 1 te rijden, daar zal ik hen altijd dankbaar voor blijven. Ik kreeg ook nog eens de kans om voor zo'n geweldig en prestigieus team te rijden. Het is jammer dat de familie zich nu terugtrekt, maar de geschiedenis van Williams blijft wel en wij blijven ook rijden onder de naam Williams Racing. We blijven vechten en doen er alles aan om de familienaam eer aan te doen.

Teamgenoot Nicholas Latifi zegt deels 'in shock' te zijn door het nieuws. "Ik was zeker een beetje geschokt toen ik het nieuws vanochtend hoorde. Toen het nieuws over de verkoop een poosje geleden naar buiten kwam, speelde dit over de familie al wel in mijn achterhoofd maar ik had het absoluut niet zo snel verwacht. Ik werk nu natuurlijk pas mijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 af, maar ben sinds vorig jaar al wel bij het team betrokken. Het blijft bijzonder dat ze mij een kans hebben gegeven in de Formule 1, het blijft altijd speciaal dat ik mijn F1-carrière bij Williams heb mogen beginnen. Dat zal niet veranderen door het vertrek van Claire en de familie."

Ook Russell kreeg het nieuws donderdagochtend persoonlijk te horen. "Ja, Claire heeft het ons vanochtend inderdaad verteld", beaamt de jongeling. Rest natuurlijk de vraag wie de dagelijkse leiding overneemt en wie de positie van teambaas invult. Ook daar heeft Russell wel een gevat antwoord op. "Ik weet niet of het al is aangekondigd of niet, maar ik zal vanaf de volgende race een dubbelrol vervullen: coureur en manager", lacht hij onder zijn mondkapje. "Maar nee, even serieus: dit team betekent alles voor Claire en voor de familie, meer dan voor wie dan ook. Zij hadden het team echter niet verkocht zonder vertrouwen in de nieuwe eigenaren en in het feit dat zij het allerbeste met dit team voor hebben. Als de familie tevreden is en vertrouwen heeft in de gang van zaken, dan voel ik me er zeker ook goed bij."