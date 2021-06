Twintig coureurs aan de start, twintig coureurs aan de finish. Het blijft een redelijk unieke gebeurtenis in de Formule 1, maar op Paul Ricard was het weer eens zo ver. Het maakt de prestatie van George Russell nog iets knapper. De jonge Brit sloot de Franse Grand Prix af op de twaalfde positie. Bij de start verloor de als veertiende vertrokken Williams-coureur nog enkele plaatsen. Daarna reed hij sterk en mede dankzij een goede strategie en een vroege pitstop klom hij op naar een plekje net buiten de top-tien. Het was Russells beste resultaat van het seizoen en naar eigen zeggen zelfs zijn beste race in dienst van Williams, waarvoor hij sinds 2019 rijdt.

“Het was echt een geweldige race. Ik kon een aantal geweldige inhaalacties plaatsen en aan het eind had ik echt een mooie bij [Yuki] Tsunoda”, vertelde Russell bij Sky Sports F1. “We zijn voor de Alfa’s, [Esteban] Ocon en Tsunoda geëindigd en op eigen kracht twaalfde geworden. Ik zou daarom zo ver willen gaan dat dit waarschijnlijk onze beste race samen [met Williams] is geweest. Het is zonde dat er vooraan niets gebeurde, want op eigen kracht twaalfde worden is normaal gezien gewoon een goed resultaat. Desondanks ben ik er erg tevreden mee. Het is een goede manier om deze drie weken te beginnen.”

De start was misschien wel het moeizaamste moment van Russells race in Le Castellet. “Ik denk niet dat ik de banden goed op temperatuur kreeg in de formatieronde. Daardoor had ik veel wielspin bij de start en dat had weer gevolgen voor de rest van de start. Richting bocht 1 werd ik gesandwicht. Ik had aan de binnen- en buitenkant een auto en kon nergens heen”, blikte hij terug op de eerste ronde in Frankrijk. Het is echter niet de eerste keer dat Russell in de openingsfase van de race terrein verliest doordat hij zijn banden niet goed op temperatuur heeft en in het gedrang komt. Zelf weet hij dat ook. “Daar heb ik sinds mijn debuut in de F1 moeite mee. Sinds ik achteraan sta op de grid, is dit iets waaraan ik moet werken. Ik bleef het proberen, maar we lieten het slagen door vroeg te stoppen. Daarna reed ik heel lang door op de harde banden.”

