Russell dankte Mercedes-invalbeurt aan nieuwe leiding Williams

Russell lag tijdens die invalbeurt in Bahrein lang aan de leiding in de W11 en leek zelfs op weg naar een spectaculaire overwinning, maar een verkeerde pitstop en een lekke band gooiden roet in het eten. Na afloop was er van alle kanten lof, en hij is ook de logische kandidaat om in 2022 bij Mercedes aan de bak te gaan.

Dit jaar rijdt Russell ‘gewoon’ weer bij bij het achterhoedeteam Williams. Hij heeft van Mercedes en zijn manager Toto Wolff geen instructies voor komend seizoen meegekregen. “Nee, ze hebben me niet verteld wat ik moet doen. Op dit moment ben ik vol aan het werk bij Williams en ik zal mijn uiterste best blijven doen voor dat team, net zoals zij de afgelopen twee jaar voor mij hebben gedaan. Ik houd er niet van om al te veel aan de toekomst te denken. Deze sport verandert ongelooflijk snel. Hoe mensen tegen coureurs aankijken kan snel veranderen. En er kunnen – zoals we wel vaker hebben gezien – externe factoren om de hoek komen kijken.”

Het besef niet al te veel te filosoferen over de toekomst kwam uitgerekend tijdens zijn invalbeurt bij Mercedes. De kans om Hamilton te vervangen was een complete verrassing, omdat de teamleiding van Williams lang tegen was. “Niemand kan voorspellen wat er gebeurt”, aldus Russell. “Had me midden vorig jaar verteld dat ik die race [in een Mercedes] zou hebben gereden, dat ik op de eerste rij zou starten en de race had moeten winnen…. Ik had nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn om reserve te kunnen zijn bij Mercedes.”

“We hebben het er in het verleden wel eens over gehad en het was altijd ‘nee.’ Maar gelukkig stonden de nieuwe eigenaren van Williams er voor open en wilden ze mij die kans geven. Dus ik heb lang gedacht dat het geen reëele kans was, zelfs als Lewis of Valtteri een race zouden missen. Ik dacht dat het toch niet mogelijk zou zijn.”

Russell won dus bijna bij zijn eerste en tot nog toe enige optreden voor de zilverpijlen, maar twee fouten kostten hem uiteindelijk de overwinning. Uiteraard is de Engelsman nog steeds teleurgesteld dat die zege er niet kwam, maar hij is niet gefrustreerd. “Het is niet iets dat me opvreet hoor. Die race mogen rijden was al een overwinning op zich. Dat probeer ik me ondanks de teleurstelling voor te houden.”