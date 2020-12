Wolff duidelijk: "Bottas verliest zitje niet aan Russell voor 2021"

Russell werd vorige week niet beloond voor zijn sterke optreden achter het stuur van de Mercedes W11, maar overvleugelde - niet in de uitslag, wel op de baan - ervaren kracht Bottas. De Fin bekeek een week lang geen F1-nieuws en negeerde ook alle sociale media, terwijl Russell juist hardop droomde over een Mercedes-zitje in 2021. "Het was vooral een opmerking in het heetst van de strijd. De emoties waren na zo'n bizarre race natuurlijk hoog en dan zeg je wel eens wat, maar uiteindelijk heb ik een contract voor 2021 en blijf ik gewoon Williams-coureur", kwam Russell daar later op terug.

In Abu Dhabi benadrukt Wolff eveneens dat Russell volgend jaar niet zal plaatsnemen in de bolide van Bottas. "Valtteri blijft in onze auto. Dat bevestig ik bij deze. We hebben ook al een contract met Valtteri", aldus de Oostenrijkse teambaas tegenover onder meer Motorsport.com. "Hij zal absoluut voor ons racen. Je moet me al behoorlijk hard raken op de gevoelige plek om mijn loyaliteit te verliezen. Ik ben en blijf loyaal aan onze beide coureurs." Dat geldt ook richting Lewis Hamilton, al heeft Mercedes formeel nog geen contractverlenging aangekondigd. Wel staat de zevenvoudig wereldkampioen al op de zogenaamde 'entry list' van de FIA voor 2021.

Dit betekent overigens niet dat hij Russell in de kou laat staan. "Ik ben net zo goed loyaal aan onze juniorrijders. George heeft het vorige week fenomenaal gedaan en verdient het absoluut om op een dag in een topauto te zitten. Maar voor volgend jaar heeft hij al een contract met Williams", vervolgt Wolff. Hij benadrukt bovendien dat Russell het vorige week mentaal iets makkelijker had dan Bottas. "George had afgelopen weekend niets te verliezen en Valtteri had juist niets te winnen. Nadien hebben we een goed, inhoudelijk gesprek met elkaar gehad. Geen eureka-moment ofzo, maar ik heb wel gezegd dat ik begrip heb voor zijn situatie. Daarnaast hebben we ook besloten om vaker met elkaar in gesprek te gaan en te communiceren", verklaart hij ook meteen zijn bijzondere mededeling via de boordradio op zaterdag.

