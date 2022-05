Russell: "Hobbelende Mercedes is een killer om mee te rijden"

Mercedes kwam met George Russell en Lewis Hamilton als vijfde en zesde over de finish in Miami, maar heeft bij lange na nog niet het tempo van Red Bull Racing en Ferrari. Op vrijdag toonde het Duitse merk een sterke vorm, maar naarmate het weekend vorderde zakte die weg. Desondanks blijft Russell geloof houden dat er een sterke performance in de auto schuilt. "Het zit er, we moeten alleen proberen om het er ook uit te halen. We weten nog steeds niet waarom de auto zo onvoorspelbaar is", aldus de jonge Brit. "Toto heeft het veel over de 'diva', dat is een understatement. Wanneer het ding begint te stuiteren in de bochten, dan is het een killer om in te rijden."

Russell geeft aan dat het een mysterie is waarom de vorm op zaterdag en zondag minder werd. "Al een tijdje weten we dat het een snelle wagen is. Vrijdag was echt een uitschieter, maar we hebben geen idee waarom. Het is duidelijk dat Lewis het beter deed dan ik in de kwalificatie, maar zelfs met minder brandstof en meer vermogen waren zijn tijden op vrijdag alsnog sneller. Alle andere coureurs verbeterden zich met een seconde", gaat Russell verder. "Mijn racetempo vrijdag was twee tienden trager dan dat van Leclerc, in de race was het een halve seconde tot een seconde. Ik weet het gewoon niet. Het is zaak dat we blijven analyseren. Dit weekend kan al terugblikkend wel eens één van de belangrijkste worden."

De Mercedes-coureur erkent dat de vijfde en zesde plek een prima resultaat is voor het team, gezien de vorm van de twee topteams. "Dit is wat we verdienen. Op diverse circuits hebben we ondermaats gepresteerd, dat was met name dan op zaterdag. Vervolgens werd het lastig voor ons op zondag. Dit weekend hebben we iets veelbelovends getoond, maar we zijn er nog niet. Ik bedoel, er staat een snelle auto. We moeten alleen de data van vrijdag vergelijken met die van zaterdag en zondag."