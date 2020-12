Russell hoopt op nieuwe Mercedes-kans: "Wachten op test Hamilton"

Russell leek vorige week op weg naar winst bij zijn Mercedes-debuut, maar geblunder met de banden besloot anders. De jongeling werd nadien overladen met complimenten, al bleef de bokaal dus uit. "Hoe mijn familie en vrienden hebben gereageerd? Voor hen was het eigenlijk net zo hartverscheurend", lacht Russell tijdens de online persconferentie vanuit Abu Dhabi.

"Mijn moeder was in tranen en mijn zus ook. Wij leven samen voor deze sport. We zijn gepassioneerd en de emoties kunnen dan ook hoog oplopen. En jullie moeten niet vergeten, dit was niet alleen mijn eerste kans op winst maar zelfs op het scoren van punten. Het contrast was dus erg groot. Als die zege dan twee keer van je wordt afgenomen, dan is dat best lastig. Gelukkig heb ik nu wel de tijd gehad om te reflecteren op het voorbije weekend. Ik denk dat ik met opgeheven hoofd kan terugkijken en ook trots kan zijn op wat we hebben gedaan."

Inmiddels is de blik op komend weekend gericht, al weet Russell nog altijd niet in welke auto hij dan zal plaatsnemen. Hij hoopt op de Mercedes W11, maar als Hamilton op tijd een negatieve testuitslag binnen heeft, kan dat nog veranderen. "Ik weet het zelf ook nog niet. We wachten nog altijd op een testuitslag van Lewis. Voorlopig ga ik door zoals gepland [met het team van Mercedes]. Maar als Lewis op tijd terugkeert met een negatieve testuitslag, dan zal hij weer in de auto zitten", laat Russell aan onder meer Motorsport.com weten.

Aitken paraat voor tweede kans bij Williams

In theorie is het zelfs mogelijk dat Russell de vrijdagse trainingen afwerkt voor Mercedes, maar dat Hamilton instapt voor de kwalificatie. In zo'n scenario krijgt dat ook gevolgen voor Jack Aitken, die donderdag al acte de présence gaf in de persconferentie namens Williams. "Ik weet nog niet of ik mag racen. Dat ligt aan Mercedes en natuurlijk aan het herstel van Lewis. Ik wacht gewoon op bevestiging", aldus Aitken. De invaller eindigde uiteindelijk als zestiende in de Sakhir GP, al ontsnapte hij met een spin tijdens de race wel aan een DNF. "Ik zou graag nog eens in de auto stappen, want voor mijn gevoel hebben we vorig weekend grote stappen gemaakt. Wat ik dan anders zou doen? Nou, niet spinnen in de race bijvoorbeeld", sluit hij af met een lach.

VIDEO: Hoe heeft Mercedes de zege van Russell precies vergooid?