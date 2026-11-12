Formule 1 GP van Brazilië

George Russell lanceert kartingacademie

De Mercedes F1-coureur hoopt de autosport op jonge leeftijd toegankelijker te maken

Ed Hardy

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 12:22

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GR63 Academy unveil

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Formule 1-ster George Russell heeft in samenwerking met Silverstone een kartacademie gelanceerd om de autosport toegankelijker te maken en de volgende jonge superster te ontdekken.

De achtvoudig Grand Prix-winnaar lanceerde donderdag zijn GR63 Karting Academy, die openstaat voor jongens en meisjes van acht tot negen jaar en is gevestigd op de kartbaan van Silverstone.

De academie kent een ‘traject naar de top in vier fases’ en begint in december met een vrij toegankelijk format, waarvoor elke in aanmerking komende coureur wordt uitgenodigd op Silverstone. Daar worden er 80 geselecteerd voor fase twee.

Daarin nemen de 80 coureurs op 31 januari deel aan de ‘GR63 Shootout’ om de 25 plekken te bepalen voor een kampioenschap over acht ronden op Silverstone van maart tot en met november in 2027.

Het kampioenschap wordt voor elke coureur volledig gefinancierd en de top-vijf neemt het volgende jaar in december in fase vier tegen elkaar op, waarbij de winnaar een volledig gefinancierde kartcampagne in 2028 krijgt.

“Karting is waar het voor mij allemaal begon”, zei Russell, die titels won op nationaal en internationaal niveau voordat hij de overstap maakte naar de formulewagens.

“Het heeft me alles geleerd waarop ik gedurende mijn carrière heb vertrouwd. Ik weet hoe moeilijk het voor getalenteerde jonge coureurs is om die eerste kans te krijgen, zeker wanneer de budgetten beperkt zijn.

George Russell, Mercedes

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

“Met de GR63 Karting Academy wil ik iets terugdoen door die verborgen talenten te vinden en ze de steun en het platform te geven die ze nodig hebben om hun potentieel te bereiken.

“Ik ben Silverstone en de British Racing Drivers’ Club erg dankbaar dat ze dit mogelijk hebben gemaakt.”

De academie is bedoeld voor degenen die “mogelijk niet het budget hebben dat nodig is om door te stromen in de sport”, nu de kosten in de autosport, zowel op instapniveau als aan de top, stijgen.

Daarom bedragen de kosten om deel te nemen aan de openingsfase van de academie £25, oplopend naar £75 voor de ‘GR63 Shootout’, voordat vanaf fase drie alles volledig wordt gefinancierd.

BRDC-president David Coulthard zei: “Als eigenaar van Silverstone en hoeder van de Britse autosport heeft de BRDC zich altijd ingezet om opnieuw in de sport te investeren en eigen talent te koesteren.

“Die toewijding heeft een grote rol gespeeld in het lange succesverhaal van Groot-Brittannië in de autosport, en is een grote bron van trots voor de Club en zijn leden.

“De GR63 Academy vat die filosofie perfect samen en we zijn verheugd om met George samen te werken om hier op Silverstone de volgende generatie coureurs te ondersteunen.”

Alle coureurs moeten staatsburger zijn van een land van het Gemenebest en om zich in te schrijven voor fase één, een arrive-and-drive-sessie, klik hier op de link naar de website van Silverstone.

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