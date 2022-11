Russell gunt Magnussen en Haas pole: "Verdiend na al hun werk"

Bij aanvang van het derde deel van de kwalificatie in Brazilië was de baan nog droog, al vielen er wel al wat druppels. Uiteindelijk zouden de coureurs één kans krijgen om op slicks een rondetijd te noteren en na die ronde bezette George Russell de derde positie. Die positie zou hij uiteindelijk ook na afloop van de kwalificatie in handen hebben, ondanks een spin waarmee hij de enige code rood veroorzaakte. Daarna begon het namelijk harder te regenen, waardoor er na de hervatting van Q3 alleen nog op intermediates gereden kon worden. Zodoende bleven de tijden van voor de rode vlag staan en dat heeft Kevin Magnussen en Haas F1 Team een prachtige eerste pole-position in de Formule 1 opgeleverd.

Na afloop van de kwalificatie feliciteerde Russell de polesitter met zijn eerste F1-pole. "Mijn felicitaties voor Kevin. Hij heeft het geweldig gedaan en dat geldt ook voor Haas. Ze hebben dit echt verdiend na al het harde werk dat ze hierin hebben gestopt", liet Russell optekenen. Zelf had hij ook een klein aandeel in die pole door dus een code rood te veroorzaken. Bij het aanremmen voor de vierde bocht kwam hij met twee wielen op het vochtige gras terecht, waarna een raar momentje hem liet stranden in de grindbak. "De head rest is kapot gegaan doordat ik er heel hard tegenaan kwam met mijn hoofd. Het was een heel onplezierige ervaring. Daarna verloor ik de achterkant en gaf ik vol gas, omdat ik een 360 wilde doen", legt Russell het moment in bocht 4 uit. "Daarbij kwamen de achterwielen in het grind en reed ik mezelf vast. Het was niet een van de verstandigste keuzes die ik maakte."

Over zijn eigen ronde in Q3 was Russell achteraf gematigd tevreden. "Het levert gemengde gevoelens op, want we waren in Q3 een van de laatste auto's die naar buiten reden. Het was een unieke ervaring, want naar mate de ronde vorderde begon het harder en harder te regenen. Toen ik in de laatste bocht aankwam, was het daar veel natter dan een ronde eerder", aldus de Mercedes-coureur, die hoopt dat er tijdens de sprintrace opnieuw sprake is van wisselende weersomstandigheden. "Onze beste kans om voor Max en Red Bull te eindigen, is als er wisselende omstandigheden zijn. Ik hoop dat het dan ook niet te slecht wordt, zodat de fans in ieder geval nog van de race kunnen genieten. Desondanks denk ik dat we er klaar voor zijn om een paar goede races af te werken."

Russell veroorzaakt rode vlag met vreemde spin in bocht 4