Russell geeft toe na incident met Verstappen: "Zag hem niet"

Max Verstappen voerde halverwege de race de druk flink op bij George Russell, die voor de Red Bull-coureurs was gekomen nadat hij een tijdstraf van vijf seconden had ingelost in de pitstraat. Verstappen zette vervolgens zijn auto naast die van Russell richting bocht 12, maar er volgde contact. Verstappen liep lichte schade aan zijn voorvleugel op, maar kon net als Russell door. Wel kreeg de Brit een tijdstraf van vijf seconden omdat ze hem als schuldige zagen in dit incident.

Video: Het incident tussen Russell en Verstappen in bocht 12

Russell spreekt van een 'rechttoe rechtaan' race voor dit incident. "Ik zag hem gewoon totaal niet, [hij zat in] mijn dode hoek", legt de Mercedes-coureur het contact met Verstappen uit. "Ik had niet verwacht dat hij zou inhalen. Ik streed niet eens echt met hem omdat we wisten dat we niet in het gevecht zaten met Max. We moesten gewoon de banden in leven houden. Het was een makkelijk podium dat opnieuw is weggegooid. Dit seizoen is echt een teleurstelling. Zeer frustrerend. Nu gaan we naar Abu Dhabi met nog maar enkele punten verschil tussen ons en Ferrari."

Na het contact had Russell naar eigen zeggen geen schade. "Het enige beschadigde onderdeel was de wheel cover." Dat was volgens hem niet eens nadelig. "Het hielp bij het graining omdat er extra koeling was. Als er dus geen safety car was gekomen, waren we gewoon doorgegaan en hadden we op het podium geëindigd. Ik weet dus niet echt wat ik moet zeggen. Ik ben gewoon gefrustreerd over vandaag en het seizoen in het algemeen. Het zit me gewoon niet mee."

Russells beste resultaat van de tweede seizoenshelft is de vierde plaats in Qatar. De Brit leek altijd wel de snelheid te hebben voor betere resultaten, maar uiteindelijk viel het dus niet altijd zijn kant op. "Als de auto snel is, dan lijkt het geluk aan jouw zijde te staan. Als de auto dat niet is, lijk je nooit geluk te krijgen. Uiteindelijk is het tempo niet snel genoeg. Een aantal van deze problemen zijn ontstaan doordat we gewoon niet snel genoeg waren. Er valt eigenlijk niet veel meer te zeggen. Ik denk dat Charles [Leclerc] er echt snel uitzag. Hij beheerste zijn mediumbanden enorm en rekte zijn stint uit. Dat was behoorlijk agressief. Op de harde band voelde ik me vrij competitief. We zaten alleen een lange tijd vast achter Alex [Albon]. Wij weten dat zij een goede topsnelheid hebben en het was lastig om in te halen."